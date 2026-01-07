Skoda va élargir sa gamme de SUV électriques par le bas en proposant un modèle qui devrait être vendu à un tarif de 22 000 €.

Salon de Munich 2025, dans le pavillon réservé à la marque tchèque Skoda on s’agite. La marque, propriété du groupe Volkswagen, présente le show-car du prochain modèle de série, un SUV électrique qui se nomme Skoda Epiq. C’est le premier de cordée de l’offensive électrique du groupe allemand qui va voir se succéder plusieurs modèles « abordables ».

Conçu sur la plateforme MEB Entry, du groupe VW, le Skoda Epiq arrive avant les Cupar Raval, Volkswagen ID.Polo, Volkswagen ID.Cross qui reprendront la même base technique. Le Skoda Epiq mesure 4,10 m de long et vient se frotter à une forte concurrence dans la catégorie des SUV citadins électrique et devrait être proposé en entrée de gamme à environ 22 000 €.

Un modèle définitif qui sera proche du show-car

Avec ces nouvelles photos prises par nos chasseurs de scoop on constate que le modèle définitif qui est, ici, encore camouflé, est très proche du show-car de Munich. On voit que le dessin du bouclier avant a été conservé. Tout comme les phares et les feux de jour qui sont également identiques à ceux du show-car. S’il existe des différences entre les deux modèles, elles sont limitées. On peut citer les jantes qui équipent ce modèle ainsi que de très légères modifications dans le traitement de la partie arrière.

Une catégorie en plein développement

Le Skoda Epiq va intégrer la catégorie des SUV citadins, dans laquelle la concurrence est rude et plus particulièrement dans le secteur des modèles électriques. Un secteur qui va accueillir de nouveaux membres dans les prochains mois. Pour le moment, on connait les modèles français que sont les Peugeot E-2008, Citroën E-C3 Aircross et Renault 4 E -Tech, mais il y a aussi les Alfa Junior Elettrica, BYD Atto 2, Fiat 600 e, Ford Puma Gen-E, Honda eNy : 1, Hyundai Kona Electric, Jeep Avenger, Opel Frontera Electric, Opel Mokka Electric, Volvo EX30… Viendront dans quelque temps les Fiat Fastback Electrique, Kia EV2, Nissan Juke EV, Toyota Urban Cruiser, Volkswagen ID.Cross… Voilà de quoi compliquer les choses pour l’Epiq.

Un modèle spacieux pour la famille

Pour tenter de tirer son épingle du jeu dans cette catégorie ultra-concurrentielle, le Skoda Epiq peut compter sur un rapport prix/équipement qui promet d’être attractif, mais aussi sur un style original et surtout sur un espace intérieur digne de celui d’un SUV de catégorie supérieure avec un volume de coffre généreux de 475 litres, tandis que son autonomie se veut confortable avec, selon le constructeur jusqu’à 425 km.