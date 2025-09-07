Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Volkswagen

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

Olivier Pagès

7  

Volkswagen profite du salon de Munich pour donner des indices sur sa future gamme de citadines électriques. Après l’ID. Polo, c’est au tour de l’ID.Cross de faire son show

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

Ce n’est pas une surprise, on savait déjà que Volkswagen préparait de nouveaux véhicules électriques, qui vont venir compléter la gamme existante et notamment occuper le segment de citadines. Une annonce faite lors de la présentation du concept ID.2. Un véhicule qui avait permis de se rendre compte que le constructeur avait fait machine arrière au niveau du style avec un design beaucoup plus proche des modèles actuels. Fini donc les lignes spécifiques pour les électriques, une des raisons de l’échec de la gamme ID.  

Dans la même idée, on a appris le changement de nom de l’ID.2 qui devient ID.Polo, toujours pour raccrocher les wagons de la modernité à histoire et moins déstabiliser la clientèle.

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

Aujourd’hui, c’est au tour d’un nouveau membre de cette famille de faire ses débuts. Initialement dénommée ID.2X, celui-ci va finalement s’appeler ID.Cross et sera le pendant électrique du T-Cross, un SUV urbain mesurant aux environs de 4,20 m.

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

Ce futur SUV reprend tous les codes de la catégorie avec des boucliers avant et arrière imposants et des roues de grand diamètre (ici 21 pouces). Dans le détail, il se caractérise par un pavillon flottant, mais aussi des détails typiques de chez Volkswagen comme les projecteurs et feux horizontaux à effet 3D reliés par des bandeaux lumineux avec des logis éclairés avec toutefois une signature inédite.  Certains plus observateurs auront noté que le montant C relativement épais et incliné rappelle celui des Golf et Combi. 

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

La custode arrière est parcourue trois traits, qui permettent de dynamiser l'ensemble, un peu comme c'était le cas sur les SUV de Citroën

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

Volkswagen a souhaité que l’habitacle soit zen et pratique. Cela passe par l’utilisation de teintes claires, mais aussi quelques astuces comme les sièges pouvant se transformer en couchettes (Mode Relax), ou un bac de rangement intelligent. Ainsi, quand votre écran de téléphone est rangé dans ce logement, avec l’écran vers le bas, tous ceux de la voiture passent en « mode calme ».  À partir de ce moment, seules les informations les plus importantes sont affichées comme par exemple la vitesse sur l’instrumentation. Une instrumentation qui mesure 11 pouces alors que l'écran multimédia atteint 13 pouces. À noter que les boutons de climatisation restent physiques. 

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

En matière de mensurations, ce ID. Cross mesure 4,16 m de long – soit les mêmes que le T-Cross - et dispose d’un empattement de 2,60 m. De quoi garantir une habitabilité arrière intéressante pour les passagers, mais aussi offrir un volume de chargement très intéressant de 450 litres auxquels s’ajoute un frunk de 25 litres, mais ce n’est pas tout, car un autre espace de rangement de 38 litres se situe sous la banquette arrière.

Développé à partir de la plateforme MEB+, ce concept est animé par un moteur de 211 ch. Pas de capacité de batterie en revanche, mais Volkswagen annonce une autonomie WLTP de 420 km.

Avec le ID.Cross concept, Volkswagen dévoile son futur SUV électrique

Prévu pour être commercialisé à l’été 2026, quelques mois après l’ID.Polo, cet ID. Cross va donc retrouver sur son chemin une certaine Renault R4. Ses tarifs devraient se situer aux environs de 30 000 €.

