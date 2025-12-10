Le nouveau patron de BMW est un ancien basketteur

Bmw vient de se trouver un nouveau patron mais a priori, cela n’a rien à voir avec une situation de crise. Non seulement le géant allemand des voitures premium s’en tire plutôt bien dans la conjoncture actuelle très compliquée qui nuit grandement à la rentabilité de ses concurrents et des marques généralistes, mais le précédent président du directoire Oliver Zipse, âgé de 62 ans, venait d’être nommé au directoire d’Airbus pour l’année 2026 et préparait visiblement sa sortie.

Son successeur Milan Nedeljkovic n’est pas Allemand, né en Serbie et basketteur professionnel dans sa jeunesse. Mais il a grandi en Allemagne et faisait désormais partie des piliers du groupe. Actuel responsable de la production de BMW, il occupe le même poste qu’Oliver Zipse avant lui mais aussi Harald Kruger, autre précédent patron de BMW.

Un contexte plutôt positif

Âgé de 56 ans, Milan Nedeljkovic travaille chez BMW depuis 1993. A cette époque, il n’était que stagiaire pour le constructeur allemand mais il a rapidement gravi les échelons jusqu’à son poste de directeur de la production et donc, celui de président du directoire.

Sa tâche sera sans doute plus difficile que celle d’Oliver Zipse au début de son mandat en 2019, mais il prend les commandes d’un groupe qui a plutôt bien résisté aux grosses turbulences ayant secoué le marché automobile depuis 2019. BMW reste le premier constructeur automobile premium devant Mercedes et Audi (davantage touchés par les difficultés) et possède actuellement un portefeuille de produits très bien placés que ce soit du côté des modèles thermiques ou des véhicules électriques.

Passation le 14 mai 2026

Oliver Zipse quittera son poste chez BMW le 14 mai 2026, date à laquelle Milan Nedeljkovic prendra officiellement sa succession.