Le nouveau SUV BMW iX3 existe pour le moment en une seule version élitiste 50 xDrive de 470 ch, mais des versions moins puissantes devraient apparaître prochainement. Mais pour ceux qui trouveraient que 470 ch ce n’est pas encore assez, patience… Bmw prépare en effet une version encore plus performante concoctée par la division Motorsport pour 2027.

Ce BMW iX3 M a été vu dernièrement par nos chasseurs de scoop. Pour le moment il s’agit de prototypes fortement camouflés qui se déplacent sur la route, mais aussi sur le circuit du Nürburgring, piste d’essai pour de nombreux constructeurs dont BMW. La marque munichoise vient souvent sur ce circuit afin de mettre au point bon nombre de ses nouveaux modèles.

Un M60 dès 2026 afin de patienter en attendant le iX3 M

Le BMW iX3 M viendra après le M60 qui devrait arriver l’an prochain proposant une puissance dépassant allègrement les 500 ch (pour afficher une puissance supérieure à l’ancien BMW X3 M Compétition de 510 ch), mais pour le BMW iX3 M ce sera vraisemblablement beaucoup plus puisque l’on parle d’ores et déjà de 700 à 800 ch. En plus de disposer de la nouvelle plateforme « Neue Klasse » qu'inaugure le BMW iX3, ce modèle sportif reprendra la motorisation de la future M3 électrique (BMW ne voulant pas, semble-t-il, appeler son auto iM3). Cette berline M3 électrique devrait être disponible en plusieurs niveaux de puissance, de 700 à 800 ch, une version de plus de 1 000 ch serait à l’étude avec un moteur électrique dans chacune des roues. La berline BMW M3 et le SUV iX3 M, tous deux électriques, arriveront vraisemblablement en 2027.

Le futur iX3 M devrait avoir un comportement joueur

Pour le futur iX3 M (ou X3 M électrique), il y aura une architecture à deux moteurs électriques de manière à pouvoir disposer d’une transmission intégrale. La puissance ne sera pas tout et BMW va soigner le comportement du châssis de son SUV pour que celui-ci soit le plus joueur possible en exploitant en permanence l’adhérence maximale de chaque roue. Sur les prototypes photographiés, on voit bien les freins hautes performances, mais aussi les prises d’air qui sont sur le capot (mais qui sont encore très camouflées). La partie avant est dotée d’une large prise d’air et affiche un style plus sportif que celui du modèle standard. Tandis que le bouclier arrière, lui aussi plus sportif, arbore le nouveau design M.