Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw Ix3 Na5

La marque munichoise BMW va multiplier les watts pour la version « M » de son BMW iX3

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

0  

SCOOP – La nouvelle génération du SUV BMW iX3 entame à peine sa période de commercialisation, que la marque a confié à sa division sportive « M » le soin de lui donner quelques vitamines pour en faire une version BM iX3 M qui devrait être très performante.

La marque munichoise BMW va multiplier les watts pour la version « M » de son BMW iX3

Le nouveau SUV BMW iX3 existe pour le moment en une seule version élitiste 50 xDrive de 470 ch, mais des versions moins puissantes devraient apparaître prochainement. Mais pour ceux qui trouveraient que 470 ch ce n’est pas encore assez, patienceBmw prépare en effet une version encore plus performante concoctée par la division Motorsport pour 2027.

Ce BMW iX3 M a été vu dernièrement par nos chasseurs de scoop. Pour le moment il s’agit de prototypes fortement camouflés qui se déplacent sur la route, mais aussi sur le circuit du Nürburgring, piste d’essai pour de nombreux constructeurs dont BMW. La marque munichoise vient souvent sur ce circuit afin de mettre au point bon nombre de ses nouveaux modèles.

Pour le moment, l’offre iX3 de BMW est unique et seul le modèle 50 xDrive de 470 ch est disponible à la vente. Mais les choses vont rapidement changer avec l’arrivée de modèles moins puissants et aussi plus puissants comme le M60 en 2026 et surtout la version M du iX3 en 2027.
Pour le moment, l’offre iX3 de BMW est unique et seul le modèle 50 xDrive de 470 ch est disponible à la vente. Mais les choses vont rapidement changer avec l’arrivée de modèles moins puissants et aussi plus puissants comme le M60 en 2026 et surtout la version M du iX3 en 2027.

Un M60 dès 2026 afin de patienter en attendant le iX3 M

Le BMW iX3 M viendra après le M60 qui devrait arriver l’an prochain proposant une puissance dépassant allègrement les 500 ch (pour afficher une puissance supérieure à l’ancien BMW X3 M Compétition de 510 ch), mais pour le BMW iX3 M ce sera vraisemblablement beaucoup plus puisque l’on parle d’ores et déjà de 700 à 800 ch. En plus de disposer de la nouvelle plateforme « Neue Klasse » qu'inaugure le BMW iX3, ce modèle sportif reprendra la motorisation de la future M3 électrique (BMW ne voulant pas, semble-t-il, appeler son auto iM3). Cette berline M3 électrique devrait être disponible en plusieurs niveaux de puissance, de 700 à 800 ch, une version de plus de 1 000 ch serait à l’étude avec un moteur électrique dans chacune des roues. La berline BMW M3 et le SUV iX3 M, tous deux électriques, arriveront vraisemblablement en 2027.

Allure plus sportive pour la version M du BMW iX3 qui arrivera vraisemblablement en 2027 sur le marché avec une offre moteur performante. Ce modèle reprendra la base « Neue Klasse » inauguré par le nouveau iX3 qui grâce à une architecture électrique de 800 volts permet des temps de recharge courts.
Allure plus sportive pour la version M du BMW iX3 qui arrivera vraisemblablement en 2027 sur le marché avec une offre moteur performante. Ce modèle reprendra la base « Neue Klasse » inauguré par le nouveau iX3 qui grâce à une architecture électrique de 800 volts permet des temps de recharge courts.

Le futur iX3 M devrait avoir un comportement joueur

Pour le futur iX3 M (ou X3 M électrique), il y aura une architecture à deux moteurs électriques de manière à pouvoir disposer d’une transmission intégrale. La puissance ne sera pas tout et BMW va soigner le comportement du châssis de son SUV pour que celui-ci soit le plus joueur possible en exploitant en permanence l’adhérence maximale de chaque roue. Sur les prototypes photographiés, on voit bien les freins hautes performances, mais aussi les prises d’air qui sont sur le capot (mais qui sont encore très camouflées). La partie avant est dotée d’une large prise d’air et affiche un style plus sportif que celui du modèle standard. Tandis que le bouclier arrière, lui aussi plus sportif, arbore le nouveau design M.

Comme à la parade, le SUV BMW iX3 M prend la piste du Nürburgring en tête d’une forte délégation BMW. Les essais se poursuivent pour ce modèle qui coiffera en 2027 la gamme du iX3. Pour le moment, la puissance de ce modèle est encore tenue secrète, même si l’on parle de 700 à 800 ch et jusqu’à 1 000 ch par la suite.
Comme à la parade, le SUV BMW iX3 M prend la piste du Nürburgring en tête d’une forte délégation BMW. Les essais se poursuivent pour ce modèle qui coiffera en 2027 la gamme du iX3. Pour le moment, la puissance de ce modèle est encore tenue secrète, même si l’on parle de 700 à 800 ch et jusqu’à 1 000 ch par la suite.

Photos (12)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Bmw Ix3 Na5

Bmw Ix3 Na5

SPONSORISE

Actualité Bmw

Voir toute l'actu Bmw

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité