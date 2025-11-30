Quelle est selon vous la meilleure voiture sportive de l’année 2025 ?

Dans quelques jours, nous connaîtrons le nom de la « voiture de l’année 2025 », récompensée par le jury du COTY (Car of The Year) parmi tous les véhicules lancés avant la fin de l’année 2025 sur le marché automobile européen. Il reste sept finalistes dans cette élection, qui seront départagés le 9 janvier 2026 pendant le salon de Bruxelles où sera présente la rédaction de Caradisiac.

En attendant, il y a une autre question à régler : quelle a été la meilleure nouveauté sportive de cette année 2025 ? Là aussi, il s’agit de perpétuer une vieille tradition qui vise à récompenser le modèle jugé le plus intéressant. Le magazine Échappement le fait depuis longtemps et il vient de sacrer la Toyota GR Supra Final Edition devant l’Audi RS 3, l’Alpine A110 GTS, la BMW M3 CS Touring ou encore les Mini JCW et Alpine A290 électriques. Nos confrères anglais du magazine Top Gear viennent eux d’élire l’étonnante Kimera EVO37 devant la Lamborghini Revuelto et l’Aston Martin Vanquish.

Neuf sportives à départager, c’est parti

Du côté du magazine français Motorsport, le titre 2025 se jouera entre la nouvelle Porsche 911 type 992.2 GT3, la BMW M3 CS Touring, la Lamborghini Revuelto, la Toyota GR Supra Final Edition, la toute dernière Alpine A110 R Ultime, la Lotus Emira, la Mini JCW, la Mercedes-AMG GT Pro et la Lancia Ypsilon HF. Oui, il y a bien une petite GTI électrique parmi ces neuf autos au profil très différent et comme j’ai pu le constater lors des mesures sur la route et sur le circuit de Magny-Cours (piste Club et piste GP), cette dernière ne nous a même pas déçus avec des chronos surprenants à la clé.

En attendant de connaître le nom du grand vainqueur, vous pouvez vous-même voter pour la meilleure sportive de l’année 2025 Motorsport ici. Nos confrères belges du Moniteur Automobile étaient présents et j’ai moi-même apporté un vote pour Caradisiac comme il y a deux ans, lorsque la Porsche 911 GT3 RS de type 992 l’avait emporté (mais que j’avais donné ma voix à la Chevrolet Corvette Z06).

De 39 850€ à plus de 500 000€

Cette année encore, d’ailleurs, la liste des voitures rappelle qu’il faut mettre de plus en plus d’argent pour s’offrir une voiture de sport neuve. Certes, le demi-million de la Lamborghini Revuelto ne choque même pas particulièrement quand on sait que cette auto développe 1 015 chevaux et ressemble à une authentique supercar. Mais la BMW M3 CS Touring, par exemple, demande 165 500€ alors que les M3 restaient « presque accessibles » il y a dix ans (remarque similaire pour la 911 GT3). Même la Mini JCW, modèle le moins cher de cette élection, coûte 39 850€ avant d’y rajouter le malus écologique français 2025. Et ce malus atteint 70 000€ pour six des neuf autos sélectionnées ! Ne parlons pas non plus des 265 000€ au minimum demandés par la nouvelle Alpine A110 R Ultime. Comme on l’a vu récemment lors de notre essai, la Française se distingue heureusement par une mise au point exceptionnelle sur circuit. Mais cela suffira-t-il pour qu’elle gagne ? Allez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, comme disent les jeunes…