Elle renverse un piéton puis prend la fuite
Les motards assistent parfois dans Paris à des scènes surréalistes. La preuve avec cet influenceur ayant capturé une automobiliste bien déterminée à fuir après avoir renversé un piéton.
Chaque année à l’approche de Noël, l’influenceur Chris-RS prend plaisir à partager une vidéo pour le moins impressionnante. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, il s’agit d’une caméra embarquée au guidon de sa moto durant laquelle une conductrice prend la fuite après avoir percuté un piéton. Suite à l’accident, déguisé en père Noël, Chris-RS part à sa poursuite.
Sur les images, l’automobiliste à bord de sa Renault Clio 3 n’hésite pas à brûler des feux rouges, griller des priorités ou encore dépasser entre les files. Après avoir tenté de la calmer sans succès, Chris-RS tombe sur deux motards de la police. C’est à ce moment-là que la fuyarde au volant de la citadine au pare-brise endommagé s’arrête enfin.
Des félicitations dans les commentaires
Parmi les internautes rappelant que la vidéo date de plusieurs années, des commentateurs découvrant les séquences félicitent le motard pour sa belle action. Son enregistrement et l’interpellation immédiate de la conductrice de la Clio ont sans doute fait avancer l’enquête beaucoup plus vite.
