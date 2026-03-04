La Skoda Superb n’a jamais été aussi puissante, mais elle ne devient pas une sportive pour autant

Il y a moins de deux ans, nous nous faisions l’écho d’une Skoda Superb Combi hors du commun avec au menu 477 ch et 660 Nm de couple. Une version délirante venant de Skoda UK, avec un nom d’une évidence folle : Sleeper Edition.

Je vous arrête toute de suite, la marque n’a pas décidé de la commercialiser. À la place, elle propose une nouvelle offre hybride rechargeable, nettement plus sage et dans l’air du temps donc.

En plus du PHEV de 204 ch revenu dans la gamme il y a un an, voici un second d’une puissance de 272 ch. Sa chaîne de traction fait appel à un moteur thermique 1.5 de 177 ch, un électromoteur de 116 ch et une batterie d’une capacité brute de 25,7 kWh. Par rapport à la version plus sage, le gain est obtenu grâce à l’évolution du moteur à essence et l’optimisation logicielle de l’unité de contrôle du groupe motopropulseur. Au passage, le couple grime de 50 Nm pour atteindre 400 Nm.

La Superb atteint ainsi les 225 km/h en vitesse maximale et accélère de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes. À noter également qu’elle assure une charge tractable de 2 000 kg.

Une berline à plus de 60 000 €

Le plus important réside surtout dans sa capacité à rouler sans brûler une goutte de carburant. Sur ce point, elle se rapproche de la version de 204 ch puisqu’elles partagent la même pile : entre 129 et 131 km officiellement.

Côté recharge, elle accepte une puissance de 11 kW en courant alternatif et 50 kW en courant continu avec un temps de charge (de 10 à 80 %) estimé à 26 minutes.

Sachez que Skoda ne réserve cette motorisation qu’à la berline, mais à plusieurs finitions (Sportline et Laurin & Klement) à partir de de 62 520 €.