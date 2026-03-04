Les meilleures voitures pour survivre à la fin du monde, de la plus raisonnable à la plus folle

Après une année 2025 déjà riche en troubles partout dans le monde, 2026 démarre en trombe : risques de récession, perturbations climatiques, guerre en Iran dans la foulée de l’attaque des Etats-Unis au Vénézuéla, fermeture du Détroit d’Ormuz… comme à chaque fois dans ce genre de situation à l’issue incertaine, des automobilistes se ruent sur les stations-service pour faire le plein préventivement, les entreprises s’alarment des conséquences de ces tensions géopolitiques et tout le monde craint des répercussions sur son niveau de vie. Tant qu’à faire, amusons-nous un peu en imaginant les meilleures voitures possibles pour survivre à une vraie fin du monde, telle que montrée dans les films hollywoodiens et des séries postapocalyptiques comme « L’Effondrement ».

Dacia Duster

Par conception et même s’il s’est embourgeoisé au fil des générations, le Dacia Duster reste un véhicule assez simple mécaniquement et très capable pour se sortir des sentiers battus. Dans un monde post-apocalyptique avec des routes en mauvais état et des ressources limitées, le SUV roumain pourrait rendre bien des services. Surtout en version 4x4.

Suzuki Jimny

Léger, très compact, robuste et conçu pour pouvoir grimper aux arbres, le Suzuki Jimny possède aussi une mécanique très basique et bénéficie d’un bon niveau de réparabilité. Il faudra juste s’accommoder d’une conduite fatigante lors de longs trajets autoroutiers. S’il reste des autoroutes, évidemment.

Mercedes Classe G

Quand on parle de tous-terrains surdoués, le Mercedes Classe G reste une référence absolue du marché. Il coûte une fortune dans ses versions G63 et même G500 mais après tout, l’argent n’aura plus de valeur si toute l’économie mondiale s’effondre. Et il permettra de se sortir des pires ornières tout en gardant un confort royal et le glouglou d’un beau V8. Seul problème, sa très grande sophistication peut rendre son entretien difficile sur le long terme faute de disposer du matériel nécessaire. Et si jamais il ne reste plus de pétrole mais des réseaux électriques fonctionnels, sa version G580 pourra constituer une bonne alternative.

Land Rover Defender Octa

Comme le Mercedes Classe G, mais avec une préparation encore plus poussée pour le tout-terrain et, sans doute aussi, un confort légèrement meilleur sur la route. Avec les mêmes limites que son concurrent allemand dans un monde où il n’est plus possible d’accéder facilement à de la technologie pour réparer et entretenir la voiture.

Porsche 911 Dakar

Avec ses trains roulants considérablement renforcés et sa garde au sol relevée, la Porsche 911 Dakar peut sérieusement s’éloigner des routes et évoluer en terrain hostile. C’est aussi l’engin parfait pour fuir le danger le plus vite possible et l’auto paraît mécaniquement robuste en plus d’être passionnante à conduire (y compris sur la terre). Son physique hors normes irait aussi parfaitement dans un cadre apocalyptique cinématographique. Quitte à risquer la mort, pourquoi ne pas le faire au volant d’une voiture excitante à conduire ?

Lamborghini Huracan Sterrato

Sur le papier, la Lamborghini Sterrato répond à la même philosophie que la Porsche 911 Dakar : c’est une voiture de sport transformée pour pouvoir évoluer en-dehors des routes de bitume. En réalité, elle est quand même moins polyvalente que l’Allemande à cause de sa garde au sol plus faible et sa transmission moins optimisée pour le tout-terrain. Mais rien que l’idée de pouvoir profiter d’un fabuleux V10 atmosphérique et d’entretenir des dérives en le faisant rupter, ça donne envie de s’accrocher à la vie.

Et vous ?

Et vous, à quelles voitures penseriez-vous pour survivre dans un monde post-effondrement ? Vous avez le droit aux propositions les plus pragmatiques et les plus fantasmatiques.