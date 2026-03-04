La A290, c’est le premier modèle 100 % électrique d’Alpine. Cette citadine à vocation sportive, qui se base sur la R5 e-Tech électrique, a permis à la marque d’afficher des ventes en hausse de 139,2 % en 2025 ! Une vraie poule aux œufs d’or… Et si elle affichait déjà un éco-score favorable, permettant de bénéficier de la prime « coup de pouce CEE », elle ne pouvait pas encore prétendre à la « bonification » de ce même coup de pouce, dédié aux véhicules électriques assemblés en Europe mais ayant aussi une batterie européenne. Un dispositif mis en place, lui, le 1er octobre 2025.

Bonne nouvelle, c’est désormais chose faite ! Depuis hier 3 mars 2026, l’A290 (comme la Renault 5, la Mégane et le Scénic) a reçu la certification qu’elle remplit tous les critères d’éligibilité. Déjà, son assemblage dans l’usine Alpine de Dieppe la rendait éligible au coup de pouce CEE, qui a remplacé le bonus écologique le 1er juillet 2025. À la clé, une prime comprise, selon les revenus du ménage de l’acheteur, entre 3 620 € et 5 740 €.

La provenance de son pack de batterie, fabriqué depuis l’été à l’usine Renault de Douai, lui permet cette fois-ci l’éligibilité à la bonification, sorte de « prime en plus de la prime ». Son montant est compris entre 1 140 € et 2 000 €, mais dépend aussi du constructeur et du modèle concerné.

Une A290 à partir de 31 650 €, ou 240 € par mois

Pour l’Alpine A290, la bonification spéciale batterie se monte à 1 210 € pour les ménages standards (Revenu fiscal de référence par part supérieur à 26 300 €), 1 200 € pour les ménages modestes (RFR compris entre 16 301 et 26 300 €) et 1 910 € pour les ménages précaires (RFR inférieur à 16 300 €). Si on ajoute le montant du coup de pouce CEE (respectivement : 3 620 €, 4 830 € ou 5 740 €), on obtient un coup de pouce total de 4 830 € pour les ménages standards, 6 030 € pour les ménages modestes, et 7 650 € pour les ménages précaires. Et ça commence à devenir bien intéressant.

Car cela fait descendre le prix de la A290 d’entrée de gamme, la GT 180 ch, facturée prix catalogue à 39 300 €, à 34 470 €, voire 33 270 € pour les ménages modestes et même 31 650 € pour les ménages précaires (mais quel ménage à si bas revenu se tournerait vers une Alpine A290 ?).

La marque communique aussi sur un loyer mensuel à 240 €/mois, dans le cas de figure le plus favorable évidemment, pour un leasing sur 37 mois et 30 000 km. Et elle commente ainsi cette nouvelle : "Première Alpine 100 % électrique, A290 incarne la vision d’Alpine pour une mobilité sportive, responsable et tournée vers l’avenir. Son éligibilité au Coup de pouce bonifié s’inscrit dans la volonté de la marque de rendre la sportivité électrique plus accessible, tout en maintenant les standards de performance, d’agilité et de plaisir de conduite qui font l’ADN Alpine.

Cette reconnaissance valorise également le choix stratégique d’Alpine de s’appuyer sur une filière batterie française, contribuant au développement d’une industrie plus durable et plus souveraine."