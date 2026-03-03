Elle arrache la roue de sa Ferrari 296 dans le tunnel mythique de Monaco

Écraser la pédale de droite dans un tunnel est un plaisir simple que de nombreux propriétaires de supercar se réservent en ouvrant les vitres latérales. Mais parfois, l’excès d’optimisme se solde par un accident. Voici par exemple une Ferrari 296 GTB lourdement endommagée le dimanche 3 mars vers 15 heures dans le tunnel Louis II à Monaco. Des images relayées sur les réseaux sociaux par entre autres la page a2h_carspotting.

La structure rendue célèbre par les Grand Prix de F1 les plus spectaculaires de la Principauté tente souvent les amateurs d’accélération. Offrant un grand virage avec une écho réjouissante, elle est régulièrement contrôlée par la police locale afin de calmer les automobilistes les plus enthousiastes au volant de leur sportive. Dans ce cas de figure, la conductrice rejoint l’hôpital aux côtés de sa fille mineure pour des examens légers.

Une enquête en cours

D’après les informations rapportées par nos confrères de la publication Nice Matin, les autorités consultent actuellement les enregistrements des caméras de surveillance pour déterminer les conditions exactes de l’accident. D’après le dépistage réalisé dès l’arrivée de la police, la drogue et l’alcool ne font pas partie du scénario. La vitesse est la cause la plus probable de la perte de contrôle du véhicule. Une procédure pour « blessures involontaires » est ouverte.