Pour son mariage, le pilote de F1 Charles Leclerc a vraiment choisi une Ferrari extraordinaire

Dans quelques jours, les 22 pilotes du championnat du monde de Formule 1 seront en Australie pour les grands débuts d’une nouvelle ère de la discipline, avec des autos dont la fiche technique fait beaucoup parler depuis les premiers essais hivernaux.

Charles Leclerc fait partie des favoris : il a signé le meilleur chrono des essais à Bahreïn la semaine dernière avec sa Ferrari SF-26, l’une des meilleures surprises de ces premières séances. L’année 2026 sera-t-elle enfin celle de la Scuderia Ferrari, qui n’a plus remporté de titre constructeurs depuis 2008 et de titre pilotes depuis 2007 ?

Charles Leclerc, la grande classe en Ferrari 250 Testa Rossa

Pour le jeune monégasque Charles Leclerc en tout cas, cette année restera comme celle de son mariage avec Alexandra Saint Mleux. Comme le rapportent notamment les journalistes du Figaro, le pilote a célébré ses noces ce samedi dans la Principauté lors d’une cérémonie très privée.

Pour l’occasion et comme le montrent certaines vidéos le montrant au volant de l’auto, il s’est choisi probablement la plus belle voiture de mariage possible pour un pilote officiel de Ferrari : une 250 Testa Rossa, cette auto de course qui a remporté à trois reprises le classement général des 24 Heures du Mans entre 1958 et 1961. On parle d’une machine construite à 33 exemplaires au total, dont la valeur dépasse probablement les 40 millions d’euros sur le marché de la collection pour les modèles au plus gros palmarès.

A qui appartient-elle ?

La 250 Testa Rossa n’est peut-être pas aussi cotée que la 250 GTO mais c’est clairement l’une des machines les plus élégantes qu’il soit pour célébrer son mariage, sans toit ni vrai pare-brise et avec une mécanique qui se situait au sommet de ce qu’on savait faire à la fin des années 50.

Charles Leclerc en a-t-il profité pour l’acheter ou l’auto a-t-elle été simplement prêtée pour l’occasion ? Le Monégasque possède déjà plusieurs Ferrari de grand prestige dans son garage, dont une SP3 Daytona au volant de laquelle il a souvent été vu dans la Principauté. Mais là, on parle vraiment de l’une des Ferrari les plus recherchées par les collectionneurs dans toute l’histoire de la marque. Et elle vaut potentiellement davantage que son salaire annuel. Certes, le prodige de la Formule 1 a eu le temps de mettre un peu d’argent de côté sachant qu’il accumule des dizaines de millions d’euros chaque année depuis qu’il a rejoint la Scuderia Ferrari en Formule 1 en 2020.