Pour la première fois, des prototypes de la supercar Gordon Murray T.33 ont été surpris lors d’essais hivernaux en Europe du Nord.

SCOOP – Gordon Murray, un nom qui rappellera à certains les monoplaces de F1 Brabham BT46B, BT49 et BT52 et aussi la sublissime supercar McLaren F1 (victorieuse aux 24-Heures du Mans en 1995). Aujourd’hui, cet ingénieur sud-africain construit ses propres bolides et la dernière en date est la GMA T.33 dont des prototypes ont été aperçus en Scandinavie.

Gordon Murray Automotive (GMA), c’est l’entreprise dirigée par l’ingénieur Gordon Murray qui produit de sublimes supercars dont la GMA S1 LM, la GMA T.50 et la GMA T.33. Cette dernière présentée en 2022, devait être livrée aux premiers acheteurs en 2024, mais cette date a été repoussée en raison du retard pris par la mise en production des 100 exemplaires de celle qui l’a précédée, la GMA T.50, dont la dernière unité est sortie de la ligne d’assemblage l’été dernier.

Comme la GMA T.50, la GMA T.33 ne sera produite qu’à 100 exemplaires, qui ont déjà tous été vendus. Elle existera aussi en version Spider (100 exemplaires également). Gordon Murray entend bien livrer des autos parfaites et prend son temps pour les peaufiner. Il faut dire que le tarif d’une de ces autos est élevé : 1 370 000 livres sterling soit 1 566 000 euros.

Un V12 « atmo » de chez Cosworth

Pour le prix de 1 370 000 livres sterling, le client a droit à une GMA T.33 à la structure carbone-aluminium (panneaux de fibre de carbone collés sur un cadre en aluminium) qui est équipée d’un moteur développé par la firme Cosworth. Il s’agit d’un V12 atmosphérique de 3,9 litres de cylindrée en position centrale arrière. Un bloc V12 qui peut atteindre les 11 000 tr/mn, la puissance maximale s’établissant 617 ch à 10 500 tr/mn. Quant au couple il est de 451 Nm à 9 500 tr/mn. Ce moteur d’exception est associé à une boîte manuelle à six rapports et toute la puissance est transmise aux roues arrière. Pour le moment les essais se poursuivent en Scandinavie et nos chasseurs de scoop sont tombés sur trois prototypes du bolide anglais en plein essai. La marque Gordon Murray Automotive a en effet déplacé trois prototypes de la T.33 afin que ceux-ci participent à des essais « grand froid ». Il s’agit de trois véhicules dont les deux premiers affichent la dénomination AP1 et AP3, alors que le troisième est sans désignation spécifique. « AP » signifie « prototype avancé » et correspond à stade de développement assez poussé.

Des prototypes non camouflés pour mieux les tester

Ces prototypes ne sont pas peints ni camouflés, car chez Gordon Murray Automotive on ne veut pas s’encombrer d’un camouflage ou de panneaux rigides positionnés sur l’auto qui perturbent les ingénieurs dans leur travail de développement. On peut voir sur certaines photos l’intérieur de l’auto avec un ingénieur sur le siège passager travaillant sur son ordinateur qui ne semble pas gêné par la présence du photographe. Sur ces prototypes, la fibre de carbone est apparente à l’arrière et sur le reste de la carrosserie. Par rapport au prototype qui a servi à la présentation en 2022, l’arrière du véhicule présente une prise d’air supplémentaire. De plus, la trappe à carburant est désormais située des deux côtés, derrière les portes : l’une est équipée d’un bouchon rouge, l’autre recouverte d’un ruban adhésif noir. On aperçoit un système de mesure de la température de l’ensemble du moteur, mais aussi des pièces de carrosserie environnantes. Après ces essais hivernaux, d’autres prototypes de production (PP) seront produits avant que des véhicules de présérie (PS) apparaissent, marquant par la même occasion la fin de la période de développement proprement dite. Ces autos de présérie serviront à peaufiner certains détails. Enfin la production des véhicules définitifs débutera et la livraison des GMA T.33 de série devrait être effective au cours du second semestre 2026.

