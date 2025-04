Il tape des trottoirs et des talus en supercar pour la bonne cause

Les voitures de tous les jours comme les supercars doivent protéger correctement les occupants en cas d'accident. Et dans cette démarche, quoi de mieux qu'une bonne vieille série de tests réels pour vérifier que tout est en ordre ? Voici les images impressionnantes du calibrage des airbags de la GMA T.33.

Le clip partagé sur la plateforme vidéo Youtube montre le coupé britannique dans de nombreuses positions peu académiques. Des séquences qui rappellent furieusement les vidéos Volkswagen montrant des Golf subir les pires traitements dans le cadre de leur développement. Ici, un détail rend le cocktail plus explosif : il s'agit d'une supercar produite à 100 exemplaires seulement.

Une auto d'exception torturée pour régler les airbags

Gordon Murray Automotive prend très au sérieux les tests de sa GMA T.33. La publication Youtube montre l'Anglaise à des vitesses élevées sur des pavés, prendre des ralentisseurs à vive allure, planter son nez dans un talus ou encore taper des trottoirs. Les résultats sont ensuite analysés pour éviter tout déploiement non adapté des airbags.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Un V12 à bord d'une auto plus légère qu'une MX-5

Pour mémoire, la GMA T.33 embarque un V12 atmosphérique Cosworth de 617 chevaux perchés à 10 500 tr/min pour 451 Nm de couple. L'artillerie de cette propulsion de 1090 kilos à monocoque en carbone est à maîtriser via une boîte manuelle six rapports ou une transmission automatique optionnelle six vitesses. Le tarif du coupé se situe en France à environ 1,8 million d'euros.