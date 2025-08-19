Mais que va devenir le Jeep Renegade ?

Si Jeep a fortement progressé sur le marché automobile européen ces dernières années, c’est bien grâce au Renegade. Conçu sur la même plateforme technique que l’ancien Fiat 500X, il a été lancé en 2014 chez nous sur le terrain des SUV urbains, lui qui avec ses 4,23 mètres se glissait juste au-dessous du Compass dans la gamme. Et ça a été un très beau succès pour Jeep sur le Vieux continent avec plus de 500 000 exemplaires écoulés chez nous et même plus de deux millions sur la planète.

Mais alors qu’il s’est déjà retiré du marché américain à la fin de l’année dernière, ce Renegade restylé à deux reprises et encore amélioré en 2024 va en finir avec sa production européenne d’ici la fin de l’année 2025. Sa ligne d’assemblage à Melfi en Italie sera arrêtée dans quelques semaines comme l’a confirmé un porte-parole de Stellantis aux journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport.

Et après ?

Compte tenu de l’importance de ce modèle pour le marché européen (même si ses ventes ont beaucoup baissé récemment), sa disparition risque de pénaliser Jeep car son remplaçant ne devrait pas arriver tout de suite.

Aux dernières nouvelles, ce dernier débarquera en 2026 ou en 2027 au plus tard et se basera sur la même plateforme que les Citroën C3 Aircross et autres Opel Frontera. Il devra logiquement se positionner entre l’Avenger et le Compass, pour occuper le terrain des modèles urbains « grande taille » comme le Peugeot 2008 ou le Hyundai Kona.

Et pour les autres marchés ?

Ce futur Renegade sera-t-il vendu lui aussi sur le marché nord-américain et la région d’Amérique latine ? Si oui, il faudra probablement prévoir des motorisations différentes de celles d’Europe, sachant qu’il pourrait chez nous reprendre les blocs de la famille Stellantis à trois cylindres turbo qui ont tant fait parler depuis quelques années (alors que ce sont plutôt les blocs Firefly qui conviennent ailleurs). En tout cas, il risque de laisser un vrai trou entre l’Avenger et le Compass et son remplaçant est probablement déjà attendu par les concessionnaires européens.