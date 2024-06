Le prochain Jeep Renegade devrait être un cousin du Citroën C3 Aircross

Le Jeep Renegade existe depuis déjà dix ans sur le marché. Ce gros SUV urbain vient d’ailleurs de recevoir de nouvelles améliorations techniques pour poursuivre sa carrière, avec une planche de bord revue. Et il va rester au catalogue encore quelques années de plus sous cette forme.

Et après ? Après, le Renegade passera logiquement à une toute nouvelle mouture. Et d’après les journalistes d’Automotive News et d’Autocar, ce prochain Renegade de seconde génération changera son approche par rapport au modèle actuel. Il devrait en effet se baser sur la plateforme STLA « Smart Car » déjà utilisée par les Citroën C3, Fiat Grande Panda et autres Opel Frontera. Il serait même un proche cousin de ce dernier et du nouveau C3 Aircross.

Une version électrique, mais quid de l’Avenger ?

Comme le Citroën C3 Aircross et l’Opel Frontera, ce prochain Renegade proposera une version 100% électrique reposant sur une architecture comprenant des batteries de la technologie LFP. Avec l’objectif d’en faire un véhicule bon marché, que ce soit dans sa déclinaison thermique ou sa variante électrique.

Il faudra cependant voir ce que Jeep compte faire du petit Avenger, un modèle citadin dont le positionnement est plus élitiste. Ce dernier coûte un peu moins de 25 000€ dans sa version thermique et 36 500€ en variante électrique. Or sur le papier, il paraît difficile de justifier des prix aussi élevés pour un véhicule plus petit s’il se retrouve dans la même gamme qu’un Renegade plus spacieux à 25 000€.

Jeep essaie actuellement de jouer sur le terrain des marques premium mais la stratégie du constructeur américain pourrait changer dans les années à venir. Rappelons que la marque prépare aussi un tout nouveau Cherokee pour doper ses ventes en baisse, notamment sur le marché des Etats-Unis.