Attention, les diesels BlueHDI de Stellantis peuvent casser

On a déjà parlé à de nombreuses reprises sur Caradisiac des problèmes de fiabilité affectant certaines motorisations du groupe Stellantis. Des Puretech essence, bien entendu, mais aussi du diesel BlueHDI dans sa version à 1,5 litre qui a également connu de gros soucis pouvant déboucher sur des casses moteur.

La nouvelle procédure de rappel mise en place par le groupe Stellantis concerne justement les véhicules équipés de ce diesel BlueHDI 1,5 litre. Il ne vise pas moins de 636 000 autos produites entre 2017 et 2023, dans les catalogues des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel.

Un risque de casse moteur

Comme on l’a déjà écrit, ce problème concerne la chaîne reliant les deux arbres à cames du bloc qui peut se détendre et même se rompre, provoquant au mieux un refus du moteur de démarrer et, dans les cas les plus graves, une casse complète du bloc tout entier.

Le groupe Stellantis a apporté des correctifs en 2023 pour régler ce problème, avec une chaîne modifiée pour supprimer ce risque (d’une largeur de 8 mm au lieu de 7 précédemment) et une nouvelle huile recommandée pour les procédures d’entretien. Et le groupe s’occupe de tous les moteurs construits avec cette modification : après avoir déjà mis en place une prise en charge qui vient d’être étendue à 10 ans et 240 000 kilomètres incluant ces diesels BlueHDI 1,5 litre (nom de code « DV5 ») produits entre 2017 et 2023, Stellantis demande donc cette fois à certains des propriétaires de revenir au garage pour une intervention sur leur moteur. Le groupe avait déjà organisé d'autres rappels pour ce moteur par le passé.

Les clients déjà touchés par une casse pourront demander un remboursement

Stellantis précise que les clients de ce moteur BlueHDI 1,5 litre ayant déjà subi un problème grave à cause de ce défaut de conception pourront demander le remboursement des dépenses induites, avec une précision importante : il faudra pour cela que l’entretien réalisé ait « respecté les directives recommandées par la marque ». Reste ainsi à savoir si un entretien hors du réseau du constructeur sera accepté par Stellantis dans ces cas où un problème de ce genre est survenu.