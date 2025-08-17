Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Classe C

Elle arrive en collection

La Mercedes C36 AMG rivalise avec la BMW M3 mais coûte bien moins cher

Dans Rétro / Youngtimer

Stéphane Schlesinger

9  

Recevant un très musical 6-cylindres en ligne de 280 ch, cette AMG propose un alléchant mix de performances, de sonorité et de confort pour un prix encore très accessible : dès 15 000 €.

La Mercedes C36 AMG rivalise avec la BMW M3 mais coûte bien moins cher

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Un peu oubliée, la Mercedes C36 n'en constitue pas moins un jalon dans l'histoire de Mercedes. En effet, c'est la première AMG depuis l'intégration du préparateur d'Affalterbach à la marque de Stuttgart. Ensuite, la C36 est la première et dernière "petite" sportive du constructeur à s'équiper d'un 6-cylindres en ligne atmo. Une belle pièce de 280 ch, travaillée et assemblée chez AMG, qui installe aussi les freins et les accessoires de carrosserie spécifiques sur les autos, fabriquées à Brême. Une vraie hors-série somme, ce qui explique son prix énorme à l'époque et sa rareté. Comme la C36 n'est pas encore chère, il est bien temps de se l'offrir et de la préserver, une belle prise de valeur n'étant pas à exclure. 

A sa sortie début 1993, la Mercedes Classe C W202 succède à la 190 en ne prenant aucun risque esthétique, contrairement à sa devancière...
A sa sortie début 1993, la Mercedes Classe C W202 succède à la 190 en ne prenant aucun risque esthétique, contrairement à sa devancière...

Première « petite » Mercedes d’après-guerre, la 190 (type W201) a remporté un grand succès. Pour lui succéder, le constructeur allemand joue donc la sécurité, en en adaptant la formule à une technologie et une esthétique plus modernes. Enfin, en théorie. En pratique, quand la remplaçante, la Classe C (type W202), apparaît en 1993, elle ne démode pas vraiment sa devancière. Elle est certes plus fluide par son look, signalé également par des feux arrière verticaux qui inspireront d’autres productions de la marque (comme le SLK), tandis que son Cx s'améliore légèrement, chutant de 0.33 à 0.30.

Présentée fin 1993, la Mercedes C63 AMG est aussi discrète qu'était exubérante la 2.3-16. Notez tout de même le rabaissement, les boucliers et bas de caisse modifiés ainsi que les belles jantes de 17.
Présentée fin 1993, la Mercedes C63 AMG est aussi discrète qu'était exubérante la 2.3-16. Notez tout de même le rabaissement, les boucliers et bas de caisse modifiés ainsi que les belles jantes de 17.

Les trains roulants reprennent quelques principes de la 190 (essieu arrière multibras direction à recirculation de billes), mais à l'avant, on trouve de sérieux triangles superposés à la place des jambes de force. Dans l’habitacle, la finition ne progresse pas vraiment mais les équipements sont à la page, sans générosité aucune toutefois. Là où la Classe C va initialement se distinguer profondément de sa devancière, c’est par sa motorisation sportive. En la matière, la 190 se contentait, si l’on peut dire, de moteurs à 4 cylindres et 16 soupapes, sur les 2.3-16 et 2.5-16. Pour sa part, la C a droit à une préparation signée AMG, dans sa variante dénommée C36.

Pas d'aileron à l'arrière de la Mercedes C36 AMG, mais une belle double sortie d'échappement.
Pas d'aileron à l'arrière de la Mercedes C36 AMG, mais une belle double sortie d'échappement.

Celle-ci récupère le 6-en-ligne M104 de la C280 pour le porter de 2,8 l à 3,6 l, tout en lui greffant une belle culasse à 24 soupapes actionnées par deux arbres à cames en tête. La puissance bondit à 280 ch et le couple à près de 385 Nm, une valeur conséquente. Seulement, ce bloc puissant s’attèle exclusivement à une boîte auto à 4 rapports et l’ensemble pèse 1 570 kg. C’est peu selon les standards actuels mais beaucoup à l’époque car la C36 AMG sort dès septembre 1993, la commercialisation débutant en avril 1994 en France.

Même à l'avant, la  Mercedes C36 AMG se garde bien de toute agressivité excessive. Une sobriété de bon aloi que le constructeur a bien oubliée...
Même à l'avant, la  Mercedes C36 AMG se garde bien de toute agressivité excessive. Une sobriété de bon aloi que le constructeur a bien oubliée...

Les performances sont remarquables, sinon exceptionnelles, avec un maxi bridé à 250 km/h et un 0 à 100 km/h exécuté en 6,7 s. Le prix est colossal lui aussi : 380 000 F, soit l’équivalent de 94 000 € actuels selon l’Insee. A titre de comparaison, la BMW M3 E36  4 portes s’en tient à 337 000 F… Pourtant, l'équipement n'est pas irréprochable. Certes, les 4 vitres et rétros électriques sont de série, tout comme l’ABS, les deux airbags, le régulateur de vitesse et la clim, mais celle-ci n’est automatique qu’en option, tout comme le réglage du volant, l’autoradio, la sellerie cuir ou encore l’antipatinage.

Les plus sportifs regretteront que la C36 AMG n'existe qu'en boîte auto. Mercedes ne disposait pas de boîte manuelle capable d'encaisser le couple du 6-en-ligne ! L'absence de pont autobloquant est moins excusable, cela dit.
Les plus sportifs regretteront que la C36 AMG n'existe qu'en boîte auto. Mercedes ne disposait pas de boîte manuelle capable d'encaisser le couple du 6-en-ligne ! L'absence de pont autobloquant est moins excusable, cela dit.

Heureusement, le châssis s’abaisse de 10 mm face à celui d’une C équipée de la suspension Sport, elle-même moins haute de 25 mm par rapport à une C normale, la suspension s’affermit, la voie avant s’élargit de 21 mm, les disques de frein grandissent (300 mm à l’avant, ceux de la 600 SL, pincés par des étriers à 4 pistons) et les jantes passent à 17 pouces. Légèrement remaniée fin 1995, la C36 AMG bénéficie en août 1996 d’une boîte auto à 5 rapports et gestion électronique, alliée à un antipatinage désormais de série. Elle disparaît en 1997 lors du restyling, remplacée par la C43 AMG, dotée d’un V8. Produite à 5 221 unités, uniquement en berline, la C36 restera donc bien rare…

De série, la Mercedes C36 AMG a droit à de magnifiques jantes de 17 pouces, un diamètre très important en 1994.
De série, la Mercedes C36 AMG a droit à de magnifiques jantes de 17 pouces, un diamètre très important en 1994.

Combien ça coûte ?

Une belle C36 AMG débute à 15 000 €, si l’on accepte un kilométrage important, de l’ordre de 250 000 km. A moins de 200 000 km, on comptera 17 000 €. A 20 000 €, on peut trouver un exemplaire aux alentours de 150 000 km, alors que pour tomber sous les 100 000 km, ce sera 25 000 €. Des prix variant nettement selon l’état et les options, très nombreuses…

La Mercedes C36 AMG bénéficie de légères retouches pour 1996, notamment la grille de calandre et les entourages de vitres latérales.
La Mercedes C36 AMG bénéficie de légères retouches pour 1996, notamment la grille de calandre et les entourages de vitres latérales.

Quelle version choisir ?

Privilégiez les exemplaires dûment suivis et en excellent état, avant de considérer le kilométrage. Ne vous focalisez pas sur les exemplaires en boîte 5, ils sont très rares et parfois moins fiables…

Fin 1995, la Mercedes C36 AMG modifie également ses boucliers et adopte des feux arrière à l'aspect fumé sur le haut. Des éléments annonçant la C43.
Fin 1995, la Mercedes C36 AMG modifie également ses boucliers et adopte des feux arrière à l'aspect fumé sur le haut. Des éléments annonçant la C43.

Les versions collector

Toutes, si leur état le mérite. Des coloris originaux et des options nombreuses seront des avantages. Rareté oblige, les versions à boîte 5 seront davantage recherchées.

Très solide intrinsèquement, le 6-en-ligne de la Mercedes C36 AMG, ici en 1993, souffre d'une faiblesse du joint de culasse et d'un faisceau fragile jusqu'en 1995.
Très solide intrinsèquement, le 6-en-ligne de la Mercedes C36 AMG, ici en 1993, souffre d'une faiblesse du joint de culasse et d'un faisceau fragile jusqu'en 1995.

Que surveiller ?

Si le moteur est très endurant, il n’en révèle pas moins une certaine faiblesse du côté du joint de culasse, si le liquide de refroidissement n’est pas surveillé de près (âge, fuites). Mais la distribution à chaîne double ne demande pas de maintenance particulière. Autre défaut, le faisceau électrique sous le capot est assez sensible aux hautes températures, surtout sur les autos d’avant 1996.

Défectueux, il peut générer bien des ennuis et se révèle cher à remplacer de par la main d’œuvre que cela implique. Heureusement, la transmission est solide, même si la boîte 4 est plus robuste que la boîte 5. Les deux demandent une vidange tous les 60 000 km. La suspension s’use normalement et, surprise, ses éléments ne sont pas très chers.

En revanche, et de façon assez étonnante, la C36 se révèle plutôt sensible à la corrosion : surveillez les passages de roue avant (les longerons peuvent commencer à y pourrir), les bas de caisse, et les attaches d’amortisseur arrière. On se console avec un habitacle qui vieillit très bien, hormis le volant.

La Mercedes C36 AMG étonne par son efficacité dynamique, mais on aimerait qu'elle se dote d'une boîte manuelle pour mieux exploiter son excellent moteur.
La Mercedes C36 AMG étonne par son efficacité dynamique, mais on aimerait qu'elle se dote d'une boîte manuelle pour mieux exploiter son excellent moteur.

Sur la route

Bonne surprise dans la C36, le volant est plus petit que dans les autres Classe C, au bénéfice de la position de conduite, excellente. Le siège se révèle ferme, mais il maintient efficacement. Au démarrage, on a le sourire, grâce à la mélodie du 6-cylindres. Oh, il n’est pas exubérant, juste raffiné et surtout… il marche fort ! On sent l’importance du couple dès les bas régimes et il prend ses tours avec aisance, sans toutefois manifester la même joie que le S50 de la  BMW M3.

Présentation sobre et sérieuse pour la Mercedes C36 AMG, qui se distingue des autres Classe C notamment par son volant plus petit et bicolore ainsi que son instrumentation sur fond gris.
Présentation sobre et sérieuse pour la Mercedes C36 AMG, qui se distingue des autres Classe C notamment par son volant plus petit et bicolore ainsi que son instrumentation sur fond gris.

Costaud tout le temps, ce moteur très plein facilite la tâche de la boîte, dont finalement les seuls 4 rapports ne sont pas pénalisants. Surtout qu’elle est douce et rapide. Seulement, elle empêche d’exploiter le bloc comme on l’aimerait. Heureusement, le châssis étonne en bien. La direction se révèle consistante et précise, les roues sont sérieusement guidées, le grip est important de sorte que le comportement se régale par sa rigueur, même à haute vitesse. En virage, l’AMG reste moins agile qu’une M3 E36, mais elle sait délivrer du plaisir, surtout que l'antipatinage, présent sur la majorité des exemplaires, rassure sans se montrer trop intrusif. Et le freinage rassure par sa grande puissance !

Ne rêvons pas, le cuir était en option sur la Mercedes C36 AMG. Mais tellement de clients l'ont choisi que ces sièges à carreaux d'origine, très rares, sont peut-être plus intéressants en collection !
Ne rêvons pas, le cuir était en option sur la Mercedes C36 AMG. Mais tellement de clients l'ont choisi que ces sièges à carreaux d'origine, très rares, sont peut-être plus intéressants en collection !

Cela se paie par une suspension assez ferme, mais le confort reste acceptable, d’autant que l’insonorisation apparaît soignée. En somme, cette C36 est plus une voyageuse performante qu’une authentique sportive, appréciant une conduite coulée-rapide plus qu’agressive. La consommation ? Elle peut tomber sous les 10 l/100 km quand on reste très tranquille, mais grimpe vite à 14 l/100 km quand on attaque un peu.

 

L’alternative youngtimer

Mercedes 190 16 soupapes (1983 – 1993)

Lancée en 1983, la Mercedes 190 2.3-16 en rajoute visuellement avec ses boucliers, ses jupes latérales et son ailerons arrière.
Lancée en 1983, la Mercedes 190 2.3-16 en rajoute visuellement avec ses boucliers, ses jupes latérales et son ailerons arrière.

Petite révolution chez Mercedes, tant par ses dimensions que sa technologie et son style, la 190 a vite droit à une variante sportive : la 2.3-16, commercialisée en 1983. Préparé par Cosworth, son 4-cylindres 2,3 l se dote d’une culasse à 16 soupapes, pour une puissance de 185 ch. La carrosserie généreusement ornée d’éléments aérodynamiques aidant le Cx, la 190 2.3-16 pointe à 230 km/h : belle vitesse alors.

Surtout, elle a droit à un châssis préparé, une boîte 5 manuelle et un pont autobloquant, ces deux derniers éléments étant refusés à la C36 ! Fin 1988, la 190 « 16 soupapes » passe à 2,5 l (195 ch) et atteint 235 km/h, puis se décline en séries très affûtées, les Evo (1989) et Evo II (1990, avec 235 ch et un aileron spectaculaire). Ces Mercedes sportives disparaissent en 1993, produites en tout à un peu plus de 25 000 unités. Dès 15 000 €.

Les petits essuie-phares optionnels sont des sortes de must-have, étant typiques des Mercedes années 70-90.
Les petits essuie-phares optionnels sont des sortes de must-have, étant typiques des Mercedes années 70-90.

Mercedes-Benz C36 AMG 1994 – la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres en ligne, 3 606 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : triangles superposé, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 4 ou 5 automatique, propulsion
  • Puissance : 280 ch à 5 750 tr/min
  • Couple : 385 Nm à 4 000 tr/min
  • Poids : 1 560 kg
  • Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 6,7 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Mercedes C36 AMG, rendez-vous sur le site de La Centrale.

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mercedes Classe C

Mercedes Classe C

SPONSORISE

Actualité Mercedes

Voir toute l'actu Mercedes

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/