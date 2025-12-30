Au Portugal, l'usine du Volkswagen T-Roc est devenue tellement importante qu'elle porte la réussite économique du pays entier

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Volkswagen T-roc est un véhicule important pour le leader européen de l’automobile. Il fait partie des véhicules les plus vendus du Vieux Continent depuis des années et a même dépassé la Golf l’année dernière. Mais il n’est pas fabriqué en Allemagne : depuis sa toute première génération jusqu’à sa seconde mouture qui vient de prendre le relai, le SUV à cheval entre l’univers des modèles citadins et des véhicules compacts est assemblé à Palmela au Portugal.

Et comme le révèlent les journalistes de BFM TV qui ont récemment pu visiter l’usine, ce site de production est tout simplement devenu vital pour l’économie du pays tout entier. L’usine emploie près de 5 000 personnes et a sorti quelques 240 000 unités du crossover rien que l’année dernière, vers tous les marchés d’Europe où est commercialisé le modèle.

4,5% du total des exportations du Portugal !

L’impact économique de cette usine donne presque le vertige, toujours d’après les chiffres entendus sur place par les journalistes de BFM TV : l’usine a compté pour 1,6% du produit intérieur brut (PIB) du Portugal à elle toute seule l’année dernière. Ou encore, pour 4,5% du total des exportations du pays en 2024. En 2019, l’usine de Palmela contribuait même pour 6% des exportations du Portugal !

Ces chiffres sont impressionnants puisqu’on parle d’un pays sans industrie automobile locale historique. Le PIB de la France, lui n’est composé qu’à 1,1% de voitures produites sur le sol du pays alors qu’elle compte encore de nombreuses usines de production d’automobiles. Certes, les deux économies n’ont pas le même dimensionnement économique : le PIB de la France était en 2023 de 3051 milliards de dollars contre 289 milliards au Portugal d’après la Banque mondiale. C’est plus facile de peser dans l’économie au Portugal qu’en France…

Le nouveau T-Roc gardera-t-il cette dynamique ?

Passé à une seconde génération de modèle il y a quelques semaines, le Volkswagen T-Roc est monté en gamme et demande au minimum 29 990€ en prix de base (avec tout de même 2 000€ de remise directe en ce moment).

Son succès est capital pour Volkswagen, mais donc aussi pour l’économie portugaise tout entière…