Pas encore livré, le nouveau Volkswagen T-Roc est déjà remisé

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la sortie du tout nouveau Volkswagen T-Roc de seconde génération était attendue. La première génération du modèle a été un très gros succès pour le constructeur allemand, réalisant des scores de vente supérieurs à ceux de la Golf lors de ses dernières années (et alors qu’il était déjà très vieux).

La seconde génération du modèle, présentée officiellement il y a quelques semaines, est donc une nouveauté ô combien importante pour la marque de Wolfsburg qui capitalise toujours sur ces modèles thermiques très appréciés de sa clientèle sur le Vieux Continent.

2 000€ de remise dès le lancement

Côté tarif, ce nouveau T-roc de seconde génération demande au minimum 29 990€ dans sa version de base en finition « T-Roc », avec le petit moteur essence turbo 1,5 litre TSI à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage. Il faut aussi ajouter 540€ de malus écologique 2026 à ce tarif (pour 125 g/km).

Mais Volkswagen France a déjà mis en place une remise intéressante pour ce nouveau T-Roc de seconde génération : 2 000€ d’avantage client, abaissant le prix de base du modèle à 27 990€.

Bientôt d’autres moteurs

Rappelons qu’au lancement, ce T-Roc de seconde génération se contente de deux motorisations essence à hybridation légère (de 116 et 150 chevaux). Sa gamme de motorisations doit être complétée dès l’année prochaine de deux inédites versions « full hybrides », qui porteront sans doute les ventes et permettront d’échapper totalement au malus écologique français (mais peut-être pas à sa composante au poids).

