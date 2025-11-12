Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pas encore livré, le nouveau Volkswagen T-Roc est déjà remisé

Cédric Pinatel

Le tout nouveau SUV compact de Volkswagen, qui ambitionne de figurer parmi les modèles les plus vendus d’Europe, bénéficie déjà d’un petit coup de pouce alors que ses livraisons aux clients n’ont pas encore commencé.

Le nouveau Volkswagen T-Roc, ici dans sa version de base à 29 990€ prix catalogue.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la sortie du tout nouveau Volkswagen T-Roc de seconde génération était attendue. La première génération du modèle a été un très gros succès pour le constructeur allemand, réalisant des scores de vente supérieurs à ceux de la Golf lors de ses dernières années (et alors qu’il était déjà très vieux).

La seconde génération du modèle, présentée officiellement il y a quelques semaines, est donc une nouveauté ô combien importante pour la marque de Wolfsburg qui capitalise toujours sur ces modèles thermiques très appréciés de sa clientèle sur le Vieux Continent.

2 000€ de remise dès le lancement

Côté tarif, ce nouveau T-roc de seconde génération demande au minimum 29 990€ dans sa version de base en finition « T-Roc », avec le petit moteur essence turbo 1,5 litre TSI à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage. Il faut aussi ajouter 540€ de malus écologique 2026 à ce tarif (pour 125 g/km).

Mais Volkswagen France a déjà mis en place une remise intéressante pour ce nouveau T-Roc de seconde génération : 2 000€ d’avantage client, abaissant le prix de base du modèle à 27 990€.

Bientôt d’autres moteurs

Rappelons qu’au lancement, ce T-Roc de seconde génération se contente de deux motorisations essence à hybridation légère (de 116 et 150 chevaux). Sa gamme de motorisations doit être complétée dès l’année prochaine de deux inédites versions « full hybrides », qui porteront sans doute les ventes et permettront d’échapper totalement au malus écologique français (mais peut-être pas à sa composante au poids).

Retrouvez toutes les remises du mois dans notre guide des promos Caradisiac.

