Profitez bien des dernières heures du carburant à prix très bas, ça va remonter dès le 1er janvier 2026

1,59€ en moyenne pour un litre de sans-plomb 95 E10 et même 1,52€ du litre pour le diesel. Voilà les niveaux du prix des carburants relevés le 19 décembre dernier, du jamais vu depuis trois ans !

On doit ces prix bas à un contexte mondial très favorable à la chute du prix du baril de pétrole : le Brent est actuellement à 61,65 dollars, alors qu’il avait grimpé jusqu’à 120 dollars en 2022 lors du début de la guerre en Ukraine. La production mondiale de pétrole tourne actuellement à plein régime alors que la demande, notamment celle de la Chine, est moins importante que prévu. C’est le scénario parfait pour obtenir des prix à la pompe très bas, même s’ils sont très légèrement remontés ces derniers jours en raison des tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela comme l’expliquent les journalistes du Figaro.

Au 1er janvier, ça va remonter un peu

Vous n’avez plus que quelques heures pour bénéficier de ces prix du carburant au plus bas. Car dès le 1er janvier 2026, ils vont mécaniquement augmenter en raison d’une revalorisation des taxes des certificats d’économie d’énergie (CEE) dont doivent s’acquitter les énergéticiens (ces fameux certificats qui permettent désormais aussi de financer le bonus écologique français des voitures électriques neuves).

Concrètement, on parle d’une augmentation des prix du carburant de 4 à 6 centimes d’euro à partir de ce jeudi 1er janvier 2026. Rien de catastrophique, donc, mais la facture à la pompe va s’alourdir un peu.

Le reste dépendra de l’évolution du contexte géopolitique mondial

Reste à savoir comment va évoluer le marché mondial du pétrole, alors que tout pourrait basculer encore plus favorablement par exemple en cas de résolution du conflit ukrainien et de fin des embargos sur la Russie, important pays producteur d’énergies fossiles. Même remarque pour les tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela, ce poids lourd de la production mondiale de pétrole…