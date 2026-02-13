Quelqu’un a oublié ses voitures de luxe dans Paris depuis beaucoup trop longtemps
Triste période pour ces Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur et Maybach 62s. Les trois grandes berlines de prestige attirent l’attention des curieux dans les rues de Paris après de longues années sans bouger de leur place de parking.
Paris regorge de véhicules étonnants. La preuve avec le spotter tom_hdr qui photographie quotidiennement ses rencontres automobiles les plus surprenantes. Dans le lot, le spotter est tombé tout récemment sur un trio immobilisé depuis plusieurs années dans une rue privée voisine de l’avenue Foch.
Les clichés publiés sur le réseau social Instagram, commentés puis largement relayés par les fans dévoilent trois limousines de luxe dans un état inquiétant. L’ensemble comprend en effet une Rolls-Royce Phantom, une Bentley Flying Spur et une Maybach 62s aux suspensions fatiguées et à la carrosserie sale. Des autos qui incarnent ensemble une véritable capsule temporelle du segment le plus haut de gamme des tricorps commercialisées à cette époque.
Des immatriculations originaires des Alpes-Maritimes
Sur les images, la Rolls, la Bentley et la Maybach affichent des immatriculations 06. Un internaute fait une remarque intéressante à ce sujet : « ces voitures appartiennent sans doute à un oligarque ». Une hypothèse plutôt cohérente compte tenu de la forte présence des Russes sur la Côte d’Azur et les récents troubles géopolitiques confrontant le pays de Vladimir Putin à la France.
