Rolls Royce Phantom 4

Quelqu’un a oublié ses voitures de luxe dans Paris depuis beaucoup trop longtemps

Adrien Raseta

Triste période pour ces Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur et Maybach 62s. Les trois grandes berlines de prestige attirent l’attention des curieux dans les rues de Paris après de longues années sans bouger de leur place de parking.

Quelqu’un a oublié ses voitures de luxe dans Paris depuis beaucoup trop longtemps

Paris regorge de véhicules étonnants. La preuve avec le spotter tom_hdr qui photographie quotidiennement ses rencontres automobiles les plus surprenantes. Dans le lot, le spotter est tombé tout récemment sur un trio immobilisé depuis plusieurs années dans une rue privée voisine de l’avenue Foch.

Les clichés publiés sur le réseau social Instagram, commentés puis largement relayés par les fans dévoilent trois limousines de luxe dans un état inquiétant. L’ensemble comprend en effet une Rolls-Royce Phantom, une Bentley Flying Spur et une Maybach 62s aux suspensions fatiguées et à la carrosserie sale. Des autos qui incarnent ensemble une véritable capsule temporelle du segment le plus haut de gamme des tricorps commercialisées à cette époque.

Quelqu’un a oublié ses voitures de luxe dans Paris depuis beaucoup trop longtemps

Des immatriculations originaires des Alpes-Maritimes

Sur les images, la Rolls, la Bentley et la Maybach affichent des immatriculations 06. Un internaute fait une remarque intéressante à ce sujet : « ces voitures appartiennent sans doute à un oligarque ». Une hypothèse plutôt cohérente compte tenu de la forte présence des Russes sur la Côte d’Azur et les récents troubles géopolitiques confrontant le pays de Vladimir Putin à la France.

Quelqu’un a oublié ses voitures de luxe dans Paris depuis beaucoup trop longtemps
Rolls Royce Phantom 4

