Une ultra-luxueuse Rolls-Royce Silver Spur à 27 990 € - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo
Cuir épais, boiseries savamment travaillées, moquettes profondes, silence absolu : pourquoi ne pas oser l’exclusivité d’une Rolls-Royce Silver Spur, dotée de rares options qui plus est ?
Marquée par un certain conservatisme, Rolls-Royce a pourtant cassé sa tirelire pour développer la Silver Shadow, lancée en 1965. Celle-ci est en effet la première création de la marque à s’équiper d’une structure monocoque, de roues arrière indépendantes et d’un correcteur d’assiette hydropneumatique, utilisant un brevet Citroën. Le tout, sans renoncer au luxe typique de la Flying Lady. Succès commercial, la Silver Shadow est remplacée fin 1980 par la Silver Spirit, qui n’en est, en réalité, qu’une évolution dotée d’une carrosserie inédite.
D’ailleurs, tout comme la Silver Shadow qui se doublait d’une variante allongée, la Silver Wraith, la Silver Spirit dispose d’une sœur à empattement étiré de 10 cm (5,16 m au total) : la Silver Spur, signalée par un toit en vinyle. Encore plus généreuse pour les jambes des passagers arrière, cette dernière coûte encore davantage, naturellement, donc elle se vendra un peu moins. Les performances ? Elles sont « suffisantes », comme le dit le constructeur, qui utilise un V8 6,75 l à arbre à cames central (environ 250 ch) allié à une boîte auto GM comportant 3 vitesses. On peut se déplacer à plus de 180 km/h, mais quelle importance ? D'ailleurs, si vous voulez rouler comme un hooligan, rabattez-vous sur la Bentley Turbo R, une sorte de version sportive et suralimentée.
En tout cas, quand on découvre l’exemplaire proposé à 27 990 € dans le hall de autos à moins de 30 000 €, on est subjugué par l’élégance de cette Rolls-Royce. Ensuite, et surtout, par son habitacle incroyable. Le modèle présenté dispose de quelques options, dont une séparation vitrée entre les compartiments avant et arrière de l’habitacle. La classe absolue, voire un avantage certain quand on souhaite voyager avec des enfants bruyants. Mais mérite-t-ils cette fantastique banquette tendue de cuir blanc ? Ne vont-ils pas abimer les somptueuses tablettes de pique-nique en y posant leurs odieuses tablettes gorgées de jeux vidéos ineptes ?
Les menacer de les vendre s’ils les dégradent peut constituer une bonne stratégie de dissuasion. Le faire pourra vous permettre de payer les éventuelles réparations touchant par exemple à la suspension (ceci est de l’humour, est-il besoin de le préciser). Car l’auto est certes exclusive mais aussi très complexe. Il est impératif de ne l’acheter que si elle est sans défaut apparent, parfaitement fonctionnelle et à jour d’entretien, ce qui semble être le cas de celle-ci. A ce compte-là, la maintenance peut ne pas vous ruiner, au contraire de la consommation, qui a bien du mal à tomber sous les 20 l/100 km. Mais est-ce si important en usage collection ?
Check-list
- Etat de la suspension
- Examen des fonctions d’agrément
- Corrosion cachée
Les +
- Luxe inouï
- Fabrication de qualité
- Confort et silence
Les –
- Entretien potentiellement ruineux
- Consommation de yacht doté d’une piste d’hélicoptère
- Image à assumer
