Pour la sixième année consécutive, la société spécialisée dans les données, CarVertical, publie son Top 20 des modèles les plus touchés par le trafic de compteur en France. Visiblement, les malfrats ont un penchant pour les modèles allemands puisque les Audi, Opel et Volkswagen sont les plus touchés.

En 2025, selon CarVertical, l’Audi Q7 a été la victime numéro un de ce phénomène avec 6,6 % des modèles vérifiés présentant un kilométrage trafiqué. De plus, la réduction est en moyenne de 88 392 km.

L’Audi A6 et l’Opel Vivaro suivent avec 6,3 % de véhicules concernés, et un compteur diminué en moyenne de 65 574 et 64 557 km respectivement. À noter par ailleurs que cinq utilitaires figurent dans le Top 10, dont le Fiat Ducato qui accuse la plus forte diminution du kilométrage : 144 287 km en moyenne ! C’est d’ailleurs avec les utilitaires que les malfrats sont les plus « gourmands ».

L’année dernière, le classement était tout autre puisque le Jeep Cherokee était le modèle le plus à risque, suivi de la BMW Série 5 et du Renault Master.

C’est souvent lors d’un changement de pays que les compteurs sont manipulés, l’absence d’échange systématique de données entre les pays empêche d’avoir accès aux précédents relevés, rendant la fraude encore moins détectable. C’est pour cela qu’avant d’acter l’achat d’une voiture d’occasion, il est impératif de vérifier la concordance sur toutes les factures et documents émanant d’un professionnel (rapport de contrôle technique, d’expertise…). Retouvez nos conseils pour détecter une occasion au compteur trafiqué.

Matas Buzelis, expert marché sur la plateforme, explique que « Les informations clés sur l’historique d’un véhicule, kilométrage, dommages ou changements de propriétaire restent souvent stockés dans les bases de données d’institutions nationales et d’entreprises privées. Faute d’accès facile à ces données, les acheteurs européens risquent d’acquérir des voitures lourdement endommagées ou au kilométrage manipulé, une fraude qui entraîne chaque année des pertes financières importantes pour les particuliers et les Etats. »

La Toyota Prius en tête à l’échelle européenne

CarVertical précise également que même les modèles les moins touchés restent à risque. En prenant l’exemple de l’Opel Insignia qui représente le risque le plus faible avec 4,38 % des modèles trafiqués sur ceux vérifiés, cela signifie qu’une Insignia sur 23 peut avoir un compteur en dessous de la réalité.

Enfin, sachez qu’à l’échelle européenne, les modèles subissant le plus cette manipulation du compteur sont la Toyota Prius (14,3 %), l’Audi A8 (12,2 %) et la Volvo V70 (9,3 %).