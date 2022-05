Comment détecter une occasion au compteur trafiqué ?

Jusqu'à 600 000 voitures par an seraient concernées en France par de la fraude au compteur kilométrique. Soit environ 10 % des véhicules échangés sur le marché de la seconde main. C'est énorme. Un véritable fléau, qui représente des centaines de millions d'euros, qui tombent dans les poches de vendeurs malintentionnés.

Et 15 % des acheteurs, selon une étude menée par Obvy (une entreprise de sécurisation des paiements antre particuliers), auraient été confrontés à une arnaque lors d'un achat d'occasion. Pas seulement arnaque au kilométrage, mais c'est courant.

Pour l'acheteur malheureux, une fois que le pot aux roses est découvert, c'est la douche froide. Il se retrouve avec une auto au kilométrage plus élevé que ce qui lui a été annoncé, et donc à la valeur forcément moindre. Se retourner contre le vendeur est toujours possible, mais compliqué, et long.

Il vaut mieux, évidemment, arriver à déjouer toute tentative d'arnaque, avant l'achat. Mais justement, quels sont les moyens pour repérer une occasion au compteur trafiqué ? Est-ce invisible ? Ou facilement décelable. Voici quelques astuces de sioux, pour éviter le loup.

Les moyens physiques

Une voiture s'use en même temps qu'elle prend des kilomètres. C'est logique. Passés les 100 000 au compteur, on constate que les pédales sont râpées, le volant patiné, les tapis de sol un peu élimés, par exemple. Il faut donc s'assurer de la cohérence entre tout cela. Si une voiture affiche 80 000 km mais que les caoutchoucs de pédale sont usés jusqu'au métal, ou le volant lisse comme une boule de billard, il y a anguille sous roche. Car ce sont des caractéristiques de voitures de plus de 200 000 km. A contrario, pour le même kilométrage, si les caoutchoucs de pédale sont parfaitement neufs, il y a maldonne. Ils auront été remplacés pour masquer le kilométrage élevé.

Sous le capot, on peut observer les étiquettes de vidange, si elles sont restées en place, pour s'assurer que le dernier kilométrage indiqué n'est pas supérieur, bizarrement, à celui de l'auto. Pareil pour le remplacement de la courroie de distribution. S'il y a une étiquette sur le carter de celle-ci, ou des indices laissant croire à son remplacement (une date inscrite au marqueur blanc, c'est courant), c'est que l'auto a déjà des kilomètres derrière elle (sauf si l'échéance temps a été atteinte, renseignez-vous).

Les moyens électroniques

Certaines auto, comme chez BMW par exemple, gardent des informations kilométriques dans la mémoire des calculateurs de l'auto, mais aussi parfois dans la clé de contact. En vous rendant chez un concessionnaire de la marque, il pourra, moyennant une lecture des informations de la clé, ou un passage à la valise de diagnostic (attention, c'est payant), vous dire si des informations ont été modifiées. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, certains malfrats font bien les choses et modifient les valeurs partout, quand ce ne sont pas les autos elles-mêmes qui ne retiennent pas en mémoire les modifications. Ces dernières peuvent donc s'avérer invisibles...

Les factures et CT

Normalement, un arnaqueur soigneux évitera cet écueil. Mais un étourdi pourra laisser, dans la pile de factures transmise à l'achat, une qui mentionne un kilométrage incohérent. C'est ballot ! Donc épluchez aussi bien toutes les factures, ainsi que les contrôles techniques. Si un kilométrage indiqué est au-dessus du kilométrage au compteur, fuyez.

De même, si les factures (sans kilométrage affiché par exemple), mentionnent le remplacement d'un embrayage, d'une boîte de vitesses, d'un turbo, des amortisseurs, etc. Alors qu'elle est censée n'avoir que 50 000 km, il faut se méfier. Car en moyenne, ces opérations sont réalisées à des kilométrages bien plus élevés, il faut demander des explications.

On peut aussi tenter de contacter la ou les concessions qui ont effectué l'entretien de l'auto (coordonnées sur les factures). Certaines ont accès à l'historique d'entretien, et pourront vous donner les kilométrages des dernières révisions ou réparations.

Les vérifications administratives

En demandant un rapport "Histovec" au vendeur (nous en avons déjà parlé dans cet article), vous pourrez avoir accès au nombre de propriétaires précédent, et aux relevés de kilométrages lors des contrôles techniques récents, expertises passées, transactions sur des sites de petites annonces, par exemple. C'est simple et rapide avec les informations présentes sur la carte grise. Et cela permet aussi de relever des incohérences dans la courbe de progression kilométrique. Bien sûr, si le vendeur s'oppose à cette demande, c'est qu'il a quelque chose à cacher.

