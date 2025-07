Le nouveau Citroën ë-C3 Aircross à grosses batteries coûte 2 000€ de plus

Depuis l’année dernière, Citroën compte sur le C3 Aircross de seconde génération pour concurrencer le Dacia Duster et le MG ZS Hybrid+. Proposé à partir de 19 700€ avec son moteur essence de 110 chevaux et de 25 800€ avec le même moteur à hybridation légère et boîte automatique (145 chevaux), ce C3 Aircross existe aussi en version 100% électrique.

Jusqu’à présent, ce ë-C3 Aircross 100% électrique devait se contenter des mêmes batteries de 44 kWh que la citadine ë-C3 (et l’Opel Frontera Electric), avec une autonomie maximale WLTP de 300 kilomètres seulement (soit à peine plus de 150 km l’hiver sur autoroute à 130 km/h !). De quoi limiter sensiblement sa polyvalence alors qu’on parle d’un SUV qui a justement vocation à aller plus loin hors de la ville qu’une ë-C3.

100 km de plus

Heureusement, Citroën propose désormais une version électrique équipée de batteries un peu plus grosses : celles de 54 kWh brut qu’on connaît déjà bien chez Stellantis (elles équipent tous les modèles citadins et compacts de la Peugeot E-208 jusqu’à la E-308 en passant par les Jeep Avenger, Fiat 600e et autres Lancia Ypsilon). De quoi faire grimper l’autonomie maximale WLTP du ë-C3 Aircross à 400 kilomètres, soit 100 km de mieux.

2 000€ de plus

Et il vous en coûtera très exactement 2 000€ de plus par rapport au ë-C3 Aircross à batteries de 44 kWh. Le ë-C3 Aircross à « grosses » batteries démarre en effet à 29 400€ au lieu de 27 400€ en finition You, avec une addition qui atteint 31 500€ dans la finition Plus et 33 600€ pour le niveau Max haut de gamme. Citroën France précise que la finition You ne sera pas disponible dans un premier temps (où il faudra donc choisir entre Plus et Max).

Compte tenu du gain d’autonomie promis, le surcoût paraît raisonnable quand on se rappelle qu’un MG S5 à batteries de 49 kWh démarre à 32 490€ (avant remises). Certes, le BYD atto2 coûte 29 990€ (ou 26 990€ en ce moment via une remise), mais il n’offre que 312 km d’autonomie WLTP avec ses batteries de 45 kWh.