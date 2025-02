BYD Atto 2 - un prix choc, une autonomie qui bloque

En Bref



SUV urbain

Autonomie : 312 km

À partir de 28 990 €

Le géant de l’électrique BYD (Build Your Dreams) lance un nouveau modèle au sein de sa gamme. L’Atto 2, un SUV électrique de 4, 31 m de long, se positionne comme un concurrent frontal du Peugeot e-2008. Si son origine est chinoise, sa fabrication sera européenne dès la fin de l’année 2025. En effet, l’Atto 2 sera produit en Hongrie, ce qui devrait lui permettre d’éviter les taxes à l’importation et en théorie, profiter de ce qui reste du bonus écologique en France. En attendant 2026 et la sortie des chaînes des premiers modèles, le SUV chinois en sera privé.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Malgré les difficultés politiques et fiscales rencontrées, BYD confirme sa volonté de prendre à bras-le-corps le marché européen. Le constructeur a confirmé le renforcement de son réseau de distributeurs en France, désormais proche des 80 points de ventes et le lancement de cinq nouveaux modèles, hybrides rechargeables et électriques, d'ici la fin de l'année. Byd ne s'interdit pas non plus l'implantation d'un second site de production en Europe.

Pour se frayer un chemin parmi des concurrents aussi agressifs que les nouveaux Citroën E-C3 Aicross et Skoda Elroq fabriqués en Europe, BYD a choisi de casser les prix de son modèle et d’absorber les taxes d’importation, quitte à rogner sur sa marge. Ainsi, le nouveau Atto 2 voit ses tarifs débuter à 28 990 €.

Le style extérieur assez consensuel s’inspire de plusieurs marques. Honda pour l’avant, Smart pour le toit flottant et Mercedes pour les optiques arrière. N’espérez pas agrémenter le design, le choix se limite à quatre teintes de carrosserie et une dimension de jantes. Comme MG, Dacia et désormais Citroën, BYD resserre le nombre de finitions et limite les options pour rationnaliser la fabrication en usine et ainsi réaliser des économies.

Un intérieur soigné et très bien équipé

A bord, on retrouve un aménagement très classique mais sobre. Le cockpit est composé d’un grand écran central rotatif qui impose le tout tactile mais avec une ergonomie en progrès. En effet, ce dernier dispose de raccourcis pour le réglage de la clim et la ventilation, en faisant glisser ses doigts horizontalement et verticalement. Simple et efficace. La résolution est de bonne facture et il est plus simple d’organiser soi-même la présentation de vos fonctions favorites sur l’écran.

Les assemblages et matériaux sont de très bonne facture pour un véhicule du segment B. Quasiment toute la planche de bord est recouverte de plastiques moussés. Le cuir vegan, les surpiqûres et les divers inserts font cossus. Le chinois n’a rien à envier aux productions européennes dans ce domaine. En matière de dotation non plus, car le SUV de BYD présente une dotation complète dès le premier niveau « Active », facturé 28 990 €, comprenant la peinture métallisée, les jantes alliage de 17’’, les sièges avant électriques, l’écran rotatif de 10,1’’, la navigation, le toit panoramique, l’accès mains libres et l’accès via le smartphone (clé NFC), la pompe à chaleur ou encore la caméra de recul.

A vivre, aussi l’Atto 2 se classe comme un bon élève. Il offre assez de place pour quatre, voir cinq adultes avec un espace plutôt bon aux jambes et une garde au toit vraiment convenable. La banquette moelleuse et bien dessinée renforce aussi le niveau de confort.

Le coffre se place dans la moyenne du segment avec 400 litres à disposition avec un logement sous plancher pour ranger les câbles de recharge. La banquette fractionnable 2/3-1/3 offre d'ailleurs un plancher plat une fois rabattue et libère une belle surface de chargement. L’Atto 2 est également équipé de série, d’une fonction Vehicle-to-load qui permet de recharger un appareil extérieur comme une trottinette électrique par exemple.