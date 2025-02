BYD Atto 2 - un prix choc, une autonomie qui bloque

Doté d’un moteur électrique de 170 ch, placé sur l’essieu avant, le SUV chinois se contente, pour le moment, d’une batterie de petite capacité (42,4 kWh/nette). Il s’agit d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) conçue par BYD, leader mondial du secteur. Un avantage pour le prix et la durée de vie mais un inconvénient pour la recharge et la résistance au froid. L’Atto 2 promet une autonomie mixte de 312 km (WLTP), soit un peu moins que ses concurrentes directes. Plus tard dans l’année, une variante dotée d’une plus grande batterie portera cette autonomie à 420 km.

Le moteur synchrone à aimant permanent offre au petit SUV une bonne vivacité pour s’insérer aisément dans le trafic et sur voies rapides. Le couple maxi (290 Nm) disponible immédiatement est bien digéré par le train avant efficacement épaulé par des pneumatiques Hankook de qualité, comme nous avons pu le constater sur le mouillé.

Cette réserve de puissance rassurante reste constante jusqu’aux vitesses légales. Notez que la vitesse maxi, est limitée à 160 km/h. L’Atto 2, invite plutôt à une conduite paisible et majoritairement urbaine afin de préserver la faible réserve d’électricité stockée dans la batterie. En effet, durant notre essai réalisé avec une portion d’autoroute, nous avons observé une consommation moyenne de 17,5 kWh/100 km, ce qui autorise un rayon d’action d’environ 245 km. Notez que l'ordinateur de bord indexe la consommation sur les 50 derniers kilomètres parcourus.

Autonomie et puissance de recharge limitées

Ce faible rayon d’action combiné à une charge rapide (DC) médiocre de 65 kW sur une borne rapide, n’invite pas aux longs trajets. Passer de 10 à 80% réclame en théorie 40 minutes. Par manque de temps nous n'avons pu vérifier les performances de recharge de l'Atto 2 sur une borne. La recharge AC, est dans les standards du marché avec une puissance de 11 kW.

Cantonné à un usage urbain à cause de sa petite batterie, l’Atto 2 s’avère à l’aise dans cet environnement. Le SUV Chinois braque court et présente une bonne visibilité aidée par une position de conduite haute, une belle surface vitrée et une caméra 360° sur la finition haute (Boost).

Le confort et la rigueur sont également au rendez-vous sur route secondaire où l’on constate les progrès réalisés par le constructeur, très soucieux d’apporter satisfaction aux client européens, réputés exigeants. L’Atto 2 n’a rien de sportif mais le maintien de caisse est satisfaisant et les trajectoires sont assez précises malgré une direction sur-assistée. Sur les grands axes, là où il est déconseillé de l’amener, l’Atto 2 reste stable et silencieux. Les bruits d’air et de roulement sont bien filtrés. L’alerte de survitesse et particulièrement la surveillance du conducteur ne laissent aucun répit au conducteur. Ces dernières sont heureusement désactivables via l’écran-tactile.