Une Nissan Micra qui apparaît et des freinages fantômes qui surgissent

Renault Captur : du nouveau sous le capot

le SUV urbain du losange vient de l'adopter et Alan Froli s'en est allé l'essayer. Lui, c'est le tout nouveau bloc de 160 ch hybride qui remplace le 145 ch sous le capot du Renault Captur. Et ce moteur réalise l'exploit de faire moins en en faisant plus. En clair, il dispose de 15 ch supplémentaires tout en consommant moins que son prédécesseur. Que demander de plus ? Une boîte auto à crabots un peu moins lente peut-être.

Nouvelle Nissan Micra : une R5 en plus confortable ?

Évidemment, les premières prises en main d'une auto ne permettent pas de se faire un avis définitif. Pourtant, en essayant la nouvelle Nissan Micra, très très proche de la R5 électrique, Cédric Morancais a pu constater que la Japonaise, assemblée à Douai comme sa cousine, était plus axée sur le confort que celle qui l'a inspiré.

Freinage fantôme : une enquête en urgence

C'est le (dangereux) mystère de l'été. Plusieurs cas de déclenchements intempestifs de systèmes de freinage automatiques d'urgence ont été relevés. Ce dispositif, obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2024, connaît-il des bugs dangereux, puisque l'un de ces déclenchements a provoqué un accident ? Le ministère des transports a diligenté une enquête pour le savoir.

La canicule peut faire souffrir même les voitures

Quand il fait trop chaud chez soi, un habitacle de voiture climatisé est parfois un agréable refuge. Mais attention aux coups de soleil qui peuvent endommager la batterie 12 V des autos thermiques, ou faire surchauffer le moteur, comme les pauvres malheureux en panne cette semaine sur une pente de l'A75 dans l'Hérault ont pu s'en apercevoir. Alors, quelques explications valent mieux qu'une panne sur le bas-côté ou une insolation.

