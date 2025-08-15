Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Canicule et embouteillage : comment éviter la surchauffe... moteur et mentale

Routes engorgées et thermomètre élevé, un cocktail explosif pour les nerfs… et les moteurs. Caradisiac vous préconise quelques bons conseils pour éviter que ce week-end rouge ne vire au noir comme cela est arrivé la semaine dernière à une cinquantaine d’automobilistes immobilisés sur le bas-côté de l'A75.

Canicule et embouteillage : comment éviter la surchauffe... moteur et mentale
Mondial Assistance a enregistré 11 % d'augmentation des dossiers d’assistance automobile ouverts le week-end du 9 août dernier. ©Maxppp

La scène paraît surréaliste. Samedi 9 août, une cinquantaine de voitures sont à l’arrêt sur le bas-côté de l’autoroute A75, au Pas-de-l’Escalette dans l’Hérault. Toutes en pannes au même endroit.

La raison de cette série noire : un embouteillage entraînant « surchauffe moteur et pannes d’embrayages. » Caradisiac a demandé à des experts les bons réflexes à adopter pour éviter de se retrouver sur le bas-côté.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies tiktok en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Éviter la surchauffe moteur

Dans les bouchons, les moteurs tournent au ralenti et manquent d’air frais. Mondial Assistance conseille « d’éviter les cycles répétés d’accélération/freinage, générateurs de chaleur ». Laissez toujours un bon mètre d’espace avec la voiture qui vous précède. Cela évite à votre moteur d’être en contact direct avec l’air chaud dégagé par votre vis-à-vis.

Mettre le chauffage à fond

Par forte chaleur, la climatisation devient un piège. Elle sollicite le moteur déjà surmené. Activez le chauffage et la ventilation mécanique au maximum et ouvrez les fenêtres. Cette méthode, bien que contre-intuitive, permet d’évacuer la chaleur du moteur vers l’habitacle et de faire baisser la température du circuit de refroidissement. Inconfortable, mais efficace.

Les hic de l’électronique

Les véhicules récents sont bourrés de calculateurs, de capteurs et d’électronique. Eux aussi sensibles à la chaleur. Un capteur de température défaillant, trompé par un air brûlant, peut envoyer de mauvaises informations à l’ordinateur de bord. Il n’empêche, un voyant de température allumé doit être pris au sérieux.

La garantie constructeur

Si votre véhicule est encore sous garantie, toute panne qui survient par votre action ne peut être prise en charge. Mais comme aucune loi ne régit la garantie constructeur chaque marque est libre d’appliquer ses propres conditions. Il n’empêche. Les mouchards dans les calculateurs de votre voiture sauront mettre à jour votre comportement et déterminer la mise en cause de votre responsabilité ou non.

Si çà s'allume mieux vaut éteindre 

Si le voyant du liquide de refroidissement, symbolisé par un thermomètre au-dessus de petites vagues, s’allume, attention ! Il peut signaler une surchauffe réelle, un manque de liquide de refroidissement, éventuellement un capteur défectueux... Dans le doute, le garage Boudorre de Floirac recommande simplement « l'arrêt du véhicule ».  Pour éviter tout endommagement moteur.

