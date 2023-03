Comment faire le bilan de santé de sa climatisation ?

La climatisation de votre voiture fonctionne grâce à un gaz qu'il faut recharger en moyenne tous les deux à trois ans. Faute de recharge, la climatisation finit par ne plus produire d'air froid. De même, si vous n’utilisez votre climatisation qu’en été, à défaut de tourner régulièrement le système risque de s’abîmer.

Comment savoir si la clim fonctionne bien ?

La première chose qui peut vous alerter est tout simplement l’absence d’air froid.

Si vous placez votre main face à une bouche de sortie et que l’air est tiède au lieu d’être froid c’est qu’il y a un problème. En effet, si le niveau du gaz du circuit est trop bas, la pression issue du système de climatisation est trop faible et ne crée pas de froid.

Une perte de puissance de la ventilation peut indiquer soit un manque de gaz dans le circuit, soit un problème de compresseur.

Enfin, troisième symptôme : le dégivrage a du mal à remplir sa fonction.

Pour rester efficace la climatisation doit être entretenue.

L’idéal étant de faire chaque année un contrôle du circuit et un changement du filtre avec un traitement anti-bactérien. Ceci dit, une climatisation qui ne fonctionne pas bien n'a pas obligatoirement besoin d'être rechargée.

Pourquoi ne produit-elle plus de froid ?

Les origines de l’absence de froid peuvent être multiples. Le phénomène peut provenir d’un condensateur obstrué, d’un compresseur ou d’un détendeur en mauvais état, d’un filtre d’habitacle que vous avez oublié de changer, ou enfin tout simplement d’un manque de gaz réfrigérant.

Si le manque de froid s’accompagne d’un bruit métallique, vous pouvez être sûr que le problème vient du compresseur. Or, le changement du compresseur peut vous coûter jusqu’à 1 000 €.

Si de la buée apparaît sur le pare-brise il est possible que le déshydrateur ou la buse de sortie ne remplissent plus leur rôle.

De même, si une mauvaise odeur sort de la ventilation il s’agit du signe avant-coureur d’un filtre d’habitacle en mauvais état. Attention dans ce cas à la prolifération des bactéries.

Faute d’entretien bonjour les problèmes

Une climatisation qui n’est pas entretenue c’est l’inconnu au niveau du fluide frigorigène. Or, c’est ce fluide qui permet le bon fonctionnement du compresseur dont on estime qu’il se perd environ 20 % de son volume par an. Le manque de fluide va donc endommager le compresseur, c’est pour cette raison qu’il faut vérifier le niveau du fluide tous les deux ans. Mieux vaut investir dans une recharge de fluide à 60 € plutôt que dans un compresseur à 1 000 € !

Mais une climatisation mal entretenue a aussi des conséquences sur votre santé. En effet, le filtre d’habitacle permet d’empêcher toute poussière ou particule fine de rentrer dans votre voiture et vous permet de respirer un air plus sain. Un filtre d’habitacle qui n’a pas été changé depuis longtemps risque d’être obstrué et de développer moisissures, bactéries ou champignons dans le système de climatisation.

Généralement placé au niveau de la boîte à gant ou du pare-brise, ce filtre peut aisément être changé par vos soins pour une trentaine d’euros, sans avoir recours à un garagiste. Pour le trouver il suffit de consulter le carnet d’entretien de votre véhicule.