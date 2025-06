Le nouveau BMW iX3 est impressionnant sur certains points

Jusqu’à présent, la plupart des Bmw électriques (à l’exception du SUV iX reposant sur l’architecture Gen 5) utilisaient des châssis de véhicules thermiques simplement adaptés à cette technologie. Les iX1, iX2, Ix3, i4, i5 et autres i7 possèdent ainsi une architecture identique à celle des X1, X2, X3, Série 4, Série 5 et Série 7 fonctionnant au pétrole.

Mais comme Audi, Mercedes et Porsche, BMW comptera désormais sur une plateforme exclusivement dédiée à la technologie électrique pour ses prochains modèles « zéro émission ». Baptisée « Neue Klasse », elle équipera aussi bien des berlines que des SUV allant du format des compactes (Série 1, X1…) jusqu’à celui de la grande Série 7. Et c’est le remplaçant du iX3 sortant qui inaugurera cette nouvelle plateforme dès la fin de l’année 2025, commercialisé aux côtés du tout nouveau X3 thermique récemment essayé sur Caradisiac.

Pour l’instant, c’est un prototype…

Ce tout nouveau iX3 électrique se dévoilera officiellement pendant l’été avant de s’exposer au salon de Munich 2025 au mois de septembre. Voilà pourquoi les prototypes du modèle, que nous avons pu essayer dans le centre de développement de BMW de Miramas, conservent une bonne couche de camouflage sur leur carrosserie en plus de bâches installées un peu partout à l’intérieur. Et que le constructeur nous interdisait d’en prendre le volant ou même de monter à bord sans l’accompagnement systématique d’un de ses ingénieurs. Dommage car la tentation de tout arracher restait forte !

…Mais un prototype déjà très révélateur

Comme souvent lorsqu’un constructeur automobile décide d’inviter les journalistes à approcher l’un de ses prototypes dans le cadre de sa stratégie de communication, l’idée était ici de discuter avec les équipes de metteurs au point de la marque, de faire la démonstration des innovations qu’il embarque et de se faire un premier aperçu de la bête avec une courte prise en main.

Cette fois, il s’agissait même quasiment d’un véritable essai avec une grosse heure de roulage sur route ouverte, les habituels ateliers taillés pour valoriser les équipements technologiques et même de la conduite sur circuit sec et mouillé. « Les typages de l’amortissement et de la direction sont dans leur version définitive », nous précise au passage l’ingénieur spécialisé dans la suspension fermement installé sur le siège passager de notre prototype d’essai.

Un vrai raffinement dans la conduite

Le fait d’avoir un ingénieur de la marque à ses côtés en permanence, certes adorable et même très intéressant dans des discussions hors sujet, n’aide évidemment pas à se faire un avis impartial sur les qualités d’une voiture puisqu’il passe son temps à parler de sa voiture en des termes élogieux. Mais le comportement du iX3 étonne : l’engin se passe totalement d’amortissement piloté ou adaptatif, préférant une simple configuration « métallique » avec des butées hydrauliques. Sachant qu’on parle d’un SUV pesant probablement bien plus de deux tonnes sur la balance, ce genre de choix technique peut surprendre en théorie. La voiture absorbe pourtant les dos d’ânes avec une vraie belle douceur, ne rebondit pas sur les bosses et garde une bonne tenue de caisse en permanence malgré un typage assez souple.

Quand on hausse le rythme dans les virages, on découvre un roulis généreux mais aussi de bonnes sensations dynamiques. Le volant au design futuriste possède une jante moins exagérément épaisse que celle des BMW actuelles, sa taille paraît naturelle et la direction, très légère, bénéficie d’un calibrage plaisant. Ces impressions se confirment sur circuit où le prototype du iX3 déroule une belle efficacité dynamique malgré sa souplesse et surtout, un comportement qui donne envie d’attaquer assez instinctivement. La caisse bouge mais se cale bien sur ses appuis, la poupe pivote légèrement au lever de pied (sans roues arrière directrices) et en mode Sport, l’électronique aide à tourner grâce à de subtiles interventions des freins et un groupe motopropulseur à deux moteurs et transmission intégrale (il y aura aussi une simple propulsion à moteur unique en entrée de gamme) réglé pour éviter d’ajouter inutilement du sous-virage à la réaccélération.

BMW met en avant la réactivité très supérieure de sa nouvelle centrale électronique « Heart of Joy » gérant tous les paramètres dynamiques, permettant d’améliorer la fluidité de la conduite et d’aller jusque dans des détails tout bêtes comme la décélération finale du groupe motopropulseur au moment de l’immobilisation, optimisée électroniquement pour éviter le petit à-coup dans la nuque à chaque fois que la voiture s’arrête. « On est vraiment fier de ce détail. Vous n’imaginez pas à quel point arriver à un tel degré de douceur est difficile et inédit. Cette qualité se retrouvera dans tous les futurs produits de la famille Neue Klasse », nous précise-t-on à ce sujet. A noter qu'il existe un mode « one pedal » pour les amateurs du genre.

Des aides à la conduite vraiment plus intuitives

Cette centrale électronique « Heart of Joy » permet aussi d’améliorer nettement l’efficacité des systèmes actifs d’aide à la conduite. « Ils deviennent 20 fois plus rapides », nous précise l’un des chefs du développement produit de la marque. Et il y a aussi de vraies bonnes idées en sus à ce niveau : concrètement, le régulateur de vitesse adaptatif ne se désactive plus forcément lorsqu’on met un petit coup de frein, la direction n’envoie pas de vibrations assorties de bips quand la voiture détecte que vous surveillez le rétroviseur alors que vous changez de voie sans mettre le clignotant et lorsque vous passez proche d’un obstacle immobile, l’auto donne simplement un petit coup de volant pour l’éviter au lieu d’effectuer systématiquement un freinage d’urgence. « On veut à la fois améliorer la sécurité et rendre la conduite plus naturelle avec les aides. Faire en sorte que ces béquilles soient moins intrusives et désagréables à utiliser », nous précise-t-on.

De nos propres constatations, le fonctionnement de ces aides à la conduite franchit effectivement une étape assez inédite par rapport aux systèmes auxquels nous sommes habitués en termes de confort d’utilisation et de quiétude. On pourrait aussi parler du système de conduite semi-autonome permettant de rouler sur l’autoroute sans garder les mains sur le volant à la simple condition de regarder souvent la route, ou encore du système de parking automatique à l’efficacité impressionnante dans l’environnement mis en place par BMW : il suffit d’appuyer sur un bouton pour demander à la voiture de trouver une place en bataille ou en créneau. Elle scanne les environs et se débrouille toute seule avec une rapidité et une adresse enthousiasmantes. Évidemment, il faudra vérifier ces systèmes dans des conditions réelles car nous n'avons pu l’expérimenter que dans un centre dédié à ce genre de démonstration.

800 km d’autonomie et une charge rapide vraiment rapide

BMW nous a également montré une phase de charge rapide avec un iX3 branché sur une borne en courant continu. Le constructeur revendique une puissance maximale de charge en pic de 400 kW. Venu avec une batterie chargée à 7%, le véhicule a tout de suite affiché 402 kW en puissance de charge instantanée, chiffre qu’il a conservé jusqu’à ce que la batterie atteigne 23% de charge. A 55% de charge, cette puissance instantanée atteignait toujours 240 kW et pour passer de 7 à 63%, il a tenu une puissance de charge moyenne de 300 kW (BMW promet officiellement de pouvoir récupérer 350 km d'autonomie e 10 minutes). De quoi envisager une telle opération en une petite dizaine de minutes, à condition de pouvoir trouver des bornes capables d’envoyer une telle puissance et…de pouvoir vérifier cette performance en dehors du centre de BMW. On apprend au passage que l’iX3 se limitera de série à 11 kW de puissance de charge à la maison en courant alternatif mais pourra grimper à 22 kW en option (avec aussi une charge bidirectionnelle). Et sur des bornes à 400 volt, le système électrique de la voiture à 800 volts se limitera à 200 kW de puissance maximale de charge. Même si d'autres constructeurs automobiles comme BYD revendiquent des puissances de charge très supérieures, ces performances électriques marquent un énorme pas en avant pour BMW qui se retrouve au sommet de ce qu'il est possible d'avoir en Europe.

Même si cela n’est sans doute pas très pertinent dans ces conditions, on a par ailleurs relevé une consommation moyenne de 17,6 kWh/100 km lors de notre boucle routière péri-urbaine d’une heure effectuée avec une température extérieure de 19 degrés. L’autonomie maximale était au départ de 569 km au départ avec une batterie chargée à 72%. BMW ne communique pas encore sur la capacité de la batterie mais elle excédera sans doute les 100 kWh en version haut de gamme, avec des accumulateurs plus petits en entrée de gamme. Le constructeur annonce environ 800 km d’autonomie mixte WLTP avec la grosse batterie. Possiblement un record pour un SUV électrique…

Une ambiance à bord futuriste, évidemment

A bord, l’IX3 inaugure la nouvelle ergonomie intérieure de BMW avec ce volant au design radical, la grande tablette tactile centrale format « parallélogramme » et un bandeau lumineux de 1,1 mètre projeté derrière la planche de bord sur toute sa largeur, regroupant les informations de conduite indispensables et toutes celles que l’utilisateur voudra ajouter à côté.

L’interface de la grosse tablette fonctionne avec Android Operating Systems et une sous-couche conçue en interne par BMW, sans que le constructeur n’ait voulu nous préciser l’origine du « hardware ». Cette interface n’est pas encore prête pour Apple Carplay Plus mais elle semble afficher une rapidité et des fonctionnalités à la pointe du progrès, même s’il faudra là aussi vérifier tout ça lors de notre premier essai du modèle définitif dans quelques semaines. Notez que cette tablette tactile centrale affichait la silhouette du iX3 sans camouflage, qui ressemble beaucoup au concept-car approché par Caradisiac au début de l’année dernière. Et franchement, il nous paraît moins caricatural que les modèles thermiques sortis par BMW ces dernières années.

Hasard du calendrier, nous venons aussi de prendre le volant du prochain Mercedes GLC électrique qui concurrencera directement ce nouveau iX3 sur le segment des SUV familiaux. Ils rejoindront le Q6 e-tron, lui-même proche cousin du Porsche Macan.