EN BREF 4e génération SUV familial À partir de 64 900 €

C’est en 2004, qu’a été lancé le X3. Après le succès du grand frère le X5, BMW souhaite surfer sur l’engouement autour des SUV et développe un modèle plus compact, c’est ainsi qu’est né ce X3. Au fur et à mesure des années, celui-ci est arrivé à tirer son épingle du jeu, malgré la concurrence des Audi Q5 et Mercedes GLK puis GLC. Il s’est ainsi vendu 3,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis ses débuts.

Toutefois, il faut bien reconnaître que ce n’est pas en Europe, que se concentre la majorité des ventes puisque les États-Unis représentent 41 % du marché de ce modèle. Sur le vieux continent, c’est l’Allemagne qui est le pays le plus demandeur avec 13 % de la clientèle totale. En France, la situation est moins élogieuse avec un peu plus de 5 000 exemplaires écoulés en 2023, des chiffres de ventes sont moins bons que ceux du GLC qui flirte avec les 10 000 unités.

dailymotion Le nouveau BMW X3 gagne en personnalité et en technologie

Un style plus moderne

Pour ce nouvel opus, Bmw a décidé de rompre avec la précédente génération, en particulier sur le plan stylistique. Le style s’affirme, au risque de déplaire. Moins consensuel, il se distingue par une face avant très verticale composée d’une calandre inédite avec des barres positionnées verticales mais aussi en diagonale. Une idée apparue sur le concept Neue Klasse et qui devrait se généraliser à d’autres modèles de la marque. Elle est entourée par des projecteurs fins et surplombée par un capot très horizontal.

Même tendance à l’arrière avec une poupe très proche de celle du XM, le SUV sportif bavarois. Très verticale et lisse, elle se caractérise par une vitre de hayon de taille réduite peu inclinée, tandis que les feux de taille généreuse possèdent une signature lumineuse en forme de Y.

Adieu les compteurs analogiques

À l’intérieur, le X3 adopte une présentation devenue classique pour la marque avec une double dalle numérique orientée vers le conducteur. Ici, c’est la version XXL puisqu’elle mesure 12,3 pour l’instrumentation et 14,9 pouces pour le système multimédia. Ce dernier fait preuve d’une belle fluidité mais son maniement est complexe avec de nombreux menus. Les commandes de climatisation passent également par celui-ci. La présence de ces deux écrans modifie complètement l’organisation de la planche de bord, nettement plus dépouillé qu’auparavant. Elle est recouverte de tissu, une matière présente également sur les contreportes. Ces dernières accueillent des aérateurs à la forme inédite. L’autre originalité réside dans les placages rétroéclairés qui peuvent être personnalisés au niveau de la couleur. On les retrouve autour du très grand bac de rangement implanté sur le bas de la console centrale. Des rangements intérieurs vastes très pratiques.

Un vrai SUV familial

En matière de dimensions, le nouveau X3 grandit. Il mesure 4,76 m de long (+ 3,5 cm), mais sa hauteur diminue de 2,5 cm pour atteindre 1,66 m. Pas de changement pour l’empattement de 2,87 m, toujours aussi généreux. Il en résulte que ce X3 prend soin de ses occupants, notamment arrière avec beaucoup de place que ce soit pour les genoux et la garde au toit. Il faudra toutefois composer avec un tunnel de transmission qui handicape la place centrale arrière.

Le volume de chargement progresse lui aussi avec 570 litres pour les versions micro-hybridées (+ 20 litres), mais si vous optez pour une version hybride rechargeable, vous devrez sacrifier 110 litres avec un coffre de seulement 460 litres