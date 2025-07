Le carburant à prix coûtant pour le premier week-end des vacances d'été

C’est devenu un rituel. À chaque grands départs E.Leclerc dégaine son opération carburant à prix coûtant.

Les 4 et 5 juillet, au moment des premiers départs estivaux, l’enseigne propose de faire le plein moins cher dans ses 711 stations participantes. Une façon de soutenir le pouvoir d’achat des vacanciers sans trop faire flamber le budget trajets.

Pas sur les autoroutes

L’opération se veut une réponse concrète à un contexte encore tendu sur le plan économique. Malgré une inflation contenue, la pression sur les ménages reste forte, notamment à la pompe.

Michel-Édouard Leclerc, président du Comité Stratégique des Centres E.Leclerc voit dans cette opération de carburant à prix coûtant « un engagement clair et pionnier de E.Leclerc : protéger le pouvoir d’achat des Français. » Mais pas de partout.

Ne participeront pas à l'opération toutes les stations d'autoroutes de l'enseigne, dont les contraintes de services sont supérieures à celles des supermarchés, notamment avec une obligation d'ouverture 7 juillet - 24/24. Le GPL, exclu de la promo, ne verra pas son prix baisser.

Une tendance à la baisse depuis le début d'année

Depuis le début de l'année 2025, le prix du pétrole est orienté à la baisse. Le baril est passé de 79 dollars en janvier à 68 dollars fin juin. Malgré quelques hausses ponctuelles, les carburants classiques (SP98, SP95-E5, SP95-E10) ont vu leurs tarifs se réduire progressivement. Sur un an le Gasoil (1,64 €/l au 3 juillet) a vu son prix reculer de plus de 6 % et ceux du Super 95-E10 (1,69 €/l) et du sans-plomb 98-E5 (1,79) ont baissé de plus de 7 %. Sont également orientés à la baisse le GPL (0,99 €/l, -1,2 %) et le bioéthanol E85 (0,75 €/l, -12,6 %). La baisse pourrait même perdurer. La banque américaine table sur un Brent autour de 60 dollars le baril en moyenne pour le restant de 2025 puis à 56 dollars pour l'année 2026