Entre le Ford Puma Gen-e et le Peugeot e-2008, c'est une histoire de félins

Le segment des SUV urbains est l’un des préférés des automobilistes français. Rien d’étonnant donc que nombre d’entre eux soient dans le Top 10 des meilleures ventes de l’Hexagone, et ce, depuis plusieurs années. C’est toujours le cas en 2025 ou sur les 6 premiers mois où le Peugeot 2008 occupe la 5ᵉ place du classement. Il est donc le modèle le plus vendu de la catégorie, loin devant le Puma, qui demeure toutefois le véhicule le plus important de Ford depuis l’arrêt de la Fiesta avec les meilleures ventes de la marque à l’ovale. Attention cependant à ces chiffres globaux puisque la version électrique du 2008 se vend presque 10 fois moins que la version thermique.

Avec son Puma Gen-e, Ford étend sa gamme électrique. Après le Mustang Mach-e, l’Explorer, le Capri, c’est au tour désormais du Puma d’être décliné dans une version électrique. Stylistiquement, et même si la filiation avec le Puma thermique est évidente, cette déclinaison zéro émission hérite de quelques nuances par rapport à la version thermique, avec notamment une face avant revue qui se compose dorénavant d’une calandre pleine et de boucliers retouchés.

Pas de révolution donc. Ford applique la même recette que Peugeot avec des modèles électriques et thermiques très proches. Et justement sur ce 2008, il n’y a aucune différence entre les différentes motorisations. Le style du SUV de Peugeot est devenu un grand classique, qui continue de séduire, même s’il commence à vieillir.

À l’intérieur, il en est un peu de même. Le 2008 dispose toujours de son i-cockpit (petit volant, instrumentation haute et écran multimédia légèrement tourné vers le conducteur) désormais bien connu. La présentation demeure toutefois toujours aussi originale. La qualité est dans la moyenne de la catégorie, mais reste supérieure à celle du Puma avec par exemple des plastiques durs sur la partie haute de la planche de bord. Le SUV de Ford met quant à lui l’accent sur la technologie avec tout d’abord des écrans de grande taille (12,8 pouces pour l’instrumentation sans casquette), qui est surplombé par une barre de son Bang & Olufsen et un système multimédia de 12 pouces nettement plus réactif et fluide que celui du 2008. Alors oui, les commandes de climatisation sont intégrées à l’écran, mais elles sont toujours présentes à l’écran, ce qui ne pose donc pas problème.

Aspects pratiques : il faudra faire des choix

Dès le départ, on part avec un apriori négatif à l’encontre du Puma, car celui-ci est plus petit que le 2008 avec une longueur de 4,21 m contre 4,30 m. Sans surprise, cela a des conséquences sur l’habitabilité arrière, qui est l’un des points forts du 2008. Le SUV français domine le Puma dans tous les domaines, que ce soit l’espace aux jambes, mais surtout le confort. Le SUV de Ford est pénalisé en raison de l’implantation des batteries sous le plancher qui est surélevé de quelques centimètres. Résultat : l’assise est trop courte et elle ne soutient pas assez les jambes qui sont très pliées. La position est donc fatigante.

Toutefois, le Puma ne rend pas les armes aussi facilement, puisqu'il dispose d’un argument incontournable : son volume de chargement de 523 litres. Vous avez bien lu. Il s’agit tout simplement du plus grand de la catégorie.

Il est obtenu grâce à la présence d’un énorme rangement sous le plancher de coffre d’une capacité de 145 litres dénommé la Gigabox. Elle vient s’ajouter au coffre classique de 378 litres. Mais, ce n’est pas tout, car le Puma possède aussi un frunk (coffre avant) de 43 litres. Avec ses 434 litres – ce qui est déjà bien – le Peugeot 2008 ne peut rivaliser. Constat d’autant plus vrai que les rangements sont intérieurs sont plus nombreux dans le Puma grâce à sa console suspendue. Le 2008 ne se débrouille pas si mal avec notamment un astucieux rangement pour le téléphone en bas de la console centrale.

Budget : un e-2008 vraiment trop cher !

Nous l’avons noté à plusieurs reprises et notamment sur le précédent comparatif mettant aux prises ce même Peugeot e-2008 à la Renault 4, le SUV urbain du lion est cher, nettement plus que la concurrence. Nouvelle illustration aujourd’hui avec ce duel face au Puma. Ce dernier est vendu 36 490 € dans sa finition Premium alors qu’il faut débourser 38 970 € pour le e-2008, soit une différence de près de 2 500 €. Alors certes, comme tous les modèles de Peugeot, le 2008 est garanti 8 ans/160 000 km avec l’extension de garantie gratuite alors que Ford se « contente » de 5 ans en incluant une extension de garantie de 3 ans/100 000 km, mais cela ne suffit pas d’autant plus que les modèles de Stellantis sont pénalisés par des soucis de fiabilité, de quoi handicaper le modèle tricolore.

Note : 14,4 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un Puma qui fait le plein

Avec un prix de vente largement supérieur à son concurrent (38 970 € contre 36 490 €), on est à même de se dire que ce 2008 en finition GT est forcément mieux équipé que son rival. Malheureusement pour lui, ce n’est pas le cas et même l’inverse. Ainsi, le Puma Premium propose une dotation particulièrement riche comprenant notamment les jantes alliage 18 pouces, les projecteurs Matrix LED, les vitres arrière surteintées, la climatisation automatique, l’instrumentation numérique 12,8 pouces, l’écran multimédia 12 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, la recharge par induction, les 4 vitres électriques, l’extension de garantie, le système de précollision, l’aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, le contrôle de la pression, la lecture des panneaux de signalisation et le régulateur/limiteur de vitesse, la sellerie mixte Sensico/suédine, le hayon mains-libres, l’accès et le démarrage sans clé, le système audio B&O avec 10 haut-parleurs.