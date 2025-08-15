Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Entre le Ford Puma Gen-e et le Peugeot e-2008, c'est une histoire de félins

Olivier Pagès

3. Le Puma donne un sérieux coup de griffe au lion

 

Entre le Ford Puma Gen-e et le Peugeot e-2008, c'est une histoire de félins

On se doutait que cette rivalité allait être âpre et ce fut le cas. Le Ford Puma Gen-e a mis en avant de sérieux arguments comme ses tarifs serrés, un équipement très complet, son coffre gigantesque, son dynamisme certain et sa vitesse de charge. Le e-2008  n’a pas usurpé sa place de leader de la catégorie avec notamment son confort, son habitabilité ou son autonomie supérieure, mais se fait surtout distancer en raison de ses prix vraiment trop élevés et son agilité un peu moindre.

Ford Puma Gen e Peugeot e-2008
Budget
  • 6.4
Pratique
  • 5.67
Rapport prix/équipements
  • 7.33
Sur la route
  • 8.14
Sécurité
  • 6.4
Autonomie
  • 5.33
Note globale : 13,9 /20 13,1 /20
Explication des critères de notation
