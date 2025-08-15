3. Le Puma donne un sérieux coup de griffe au lion
On se doutait que cette rivalité allait être âpre et ce fut le cas. Le Ford Puma Gen-e a mis en avant de sérieux arguments comme ses tarifs serrés, un équipement très complet, son coffre gigantesque, son dynamisme certain et sa vitesse de charge. Le e-2008 n’a pas usurpé sa place de leader de la catégorie avec notamment son confort, son habitabilité ou son autonomie supérieure, mais se fait surtout distancer en raison de ses prix vraiment trop élevés et son agilité un peu moindre.
|Ford Puma Gen e
|Peugeot e-2008
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,9 /20
|13,1 /20
