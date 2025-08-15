Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Entre le Ford Puma Gen-e et le Peugeot e-2008, c'est une histoire de félins

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

4. Les fiches techniques respectives des Ford Puma Gen-e et du Peugeot e-2008

 

Les chiffres clés

Ford Puma 2 II (2) GEN-E 168 STANDARD RANGE PREMIUM 43 KWH Peugeot E-2008 (2e Generation) II (2) ELECTRIQUE 156 GT 54 KWH
Généralités    
Finition PREMIUM GT
Date de commercialisation 03/12/2024 01/06/2023
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,21 m 4,30 m
Largeur sans rétros 1,80 m 1,77 m
Hauteur 1,54 m 1,52 m
Empattement 2,58 m 2,60 m
Volume de coffre mini 574 L 434 L
Volume de coffre maxi 1 273 L 1 467 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 575 Kg 1 625 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 5 CV 4 CV
Couple 290 Nm 260 Nm
Puissance moteur 168 ch|trs/min 156 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 364 km 400 km
Capacité batterie 43 kWh 54 kWh
Type batterie pas d'information Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 160 km/h 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h -- 9.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO -4000
