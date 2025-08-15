4. Les fiches techniques respectives des Ford Puma Gen-e et du Peugeot e-2008
Les chiffres clés
|Ford Puma 2 II (2) GEN-E 168 STANDARD RANGE PREMIUM 43 KWH
|Peugeot E-2008 (2e Generation) II (2) ELECTRIQUE 156 GT 54 KWH
|Généralités
|Finition
|PREMIUM
|GT
|Date de commercialisation
|03/12/2024
|01/06/2023
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,21 m
|4,30 m
|Largeur sans rétros
|1,80 m
|1,77 m
|Hauteur
|1,54 m
|1,52 m
|Empattement
|2,58 m
|2,60 m
|Volume de coffre mini
|574 L
|434 L
|Volume de coffre maxi
|1 273 L
|1 467 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 575 Kg
|1 625 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|4 CV
|Couple
|290 Nm
|260 Nm
|Puissance moteur
|168 ch|trs/min
|156 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|364 km
|400 km
|Capacité batterie
|43 kWh
|54 kWh
|Type batterie
|pas d'information
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|160 km/h
|150 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|--
|9.1 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|-4000
