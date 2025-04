Avec sa version Gen-e, le Ford Puma se prend une décharge

EN BREF SUV urbain 100% électrique Autonomie : 376 km À partir de 33 990 €

Apparu en 2019 puis restylé en 2024, le Ford Puma, le SUV urbain du constructeur américain, s’est rapidement imposé comme un acteur important du segment. Sans surprise, il est devenu la meilleure vente de Ford en France depuis 2021 et il connait le même succès en Europe. Cet engouement s’explique tout d’abord par la catégorie, qui est l’une des préférées des automobilistes européens. Ensuite, il y a bien évidemment les qualités intrinsèques du Puma dont notamment son style, son comportement routier et son coffre généreux. L’électrification va-t-elle changer la donne ?

Esthétiquement et sans surprise, le Puma Gen-e dispose bien évidemment de quelques nuances par rapport à la version thermique, avec notamment une face avant revue qui se compose désormais d’une calandre pleine et de boucliers retouchés. Pas de révolution donc. Ford applique la même recette que Peugeot avec des modèles électriques et thermiques très proches. Ce Puma hérite naturellement des nouveaux projecteurs inaugurés sur le Puma restylé.

Un coffre gigantesque

Mesurant 4,21 m de long, le Puma est un petit SUV urbain. Toutefois, cela ne signifie pas de mauvais aspects pratiques, bien au contraire. Alors certes, l’habitabilité arrière n’est pas la plus généreuse de la catégorie – un Peugeot 2008 fait mieux – mais le principal changement provient de l’assise. En raison de l’implantation des batteries sous le plancher, celui-ci a été surélevé de quelques centimètres, mais cela suffit pour rendre les places arrière peu confortables. L’assise trop courte et surtout, elle ne soutient plus les jambes qui sont très pliées.

Cependant, l’argument incontestable de ce Puma se situe au niveau de son coffre, qui est tout simplement le PLUS grand de la catégorie. La capacité de chargement atteint 523 litres en comptant la « Gigabox », un énorme rangement situé sous le plancher encore plus généreux que la « Megabox » du Puma thermique grâce à l’espace libéré par l’absence de réservoir de carburant. Sa contenance est de 145 litres. Et ce n’est pas tout puisque ce Puma dispose également d’un coffre sous le capot avant (frunk) de 43 litres. Tout simplement inédit dans la catégorie et aucun ne peut rivaliser, que ce soit en électrique ou en thermique.

Un habitacle conforme au thermique

À l’intérieur, la présentation est identique à celle des thermiques. Suite au restyling, on retrouve donc une planche de bord qui se compose d’une instrumentation mesurant 12,8 pouces sans casquette, surplombée sur la finition haute d'une barre de son signée B&O. Elle est couplée à un écran multimédia mesurant 12 pouces. Le principal reproche portera finalement sur la qualité des matériaux avec une majorité de plastiques durs, ce qui est toutefois très courant dans la catégorie, mais certains rivaux font tout de même mieux.