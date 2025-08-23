Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ford Fiesta 4

Ford Fiesta 1.4 TDCI, la voiture « inavouable » de Stéphane Schlesinger

Dans Rétro / Autres actu rétro

Stéphane Schlesinger

15  

Dans cette série estivale, les membres de la rédaction évoquent tour à tour une voiture qu'ils aiment tout en en ayant un peu honte. Aujourd'hui, Stéphane Schlesinger craque pour une citadine qui en donne beaucoup plus que prévu : la Ford Fiesta 1.4 TDCI.

Ford Fiesta 1.4 TDCI, la voiture « inavouable » de Stéphane Schlesinger

Il y a des voitures dont on attend beaucoup et qui déçoivent. C’est souvent le cas des premiums allemands actuels. Et puis il en est d’autres, discrètes et sans prétention mais bourrées de talent. J’en ai eu une confirmation un jour que j’avais loué une Ford Fiesta 1.4 TDCI, en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus bien. C’était pour un long trajet (plus de 1 000 km aller-retour), et cette citadine en promotion m’a littéralement bluffé.

Petite mais généreuse

Ok, sa ligne cubique n’a aucun charme, mais elle cache une belle habitabilité et une visibilité excellente. Ok, son diesel 1,4 l de 68 ch, partagé avec les Peugeot  206 et  207 notamment, n’est pas très puissant. Mais il se révèle doux à l’usage, suffisamment performant pour rouler à 170 compteur sur autoroute (d’ailleurs, je me suis fait flasher) et secondé par une excellente boîte 5. Cela dit, ce n’est pas sur ces éléments que la petite Ford m’a si agréablement plu. C’est plutôt par son agrément de conduite, d’abord conféré par le châssis.

Glamour et charmeuse, la Ford Fiesta IV ne l'est assurément pas. Mais il faut aller au-delà des apparences cubiques...
Glamour et charmeuse, la Ford Fiesta IV ne l'est assurément pas. Mais il faut aller au-delà des apparences cubiques...

C’est simple, tous ses éléments ont été paramétrés avec un soin assez invraisemblable. Direction précise, consistante, rapide et informative, train avant rigoureux, arrière qui enroule, amortissement judicieux : on ne s’attend vraiment pas à ça de la part d’une voiture si bon marché. Celle-ci a, à l’évidence, été conçue pour les gens qui aiment conduire, ce qui se perd actuellement. Les  Peugeot de l’époque étaient d’ailleurs larguées sur ces points, auparavant leur apanage.

Le plaisir n'est pas une question de puissance (enfin, pas toujours)

La Ford Fiesta IV se signale par un tableau de bord bien fabriqué et ergonomique. On n'en demande pas davantage !
La Ford Fiesta IV se signale par un tableau de bord bien fabriqué et ergonomique. On n'en demande pas davantage !

Cerises sur le gâteau, la  Ford est plutôt silencieuse sur autoroute, bien finie et très frugale. Pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir avec cette auto, la plupart du temps méprisée. Mais les connaisseurs savent, et vous aussi désormais. Cette Fiesta existe, bien sûr, dans des variantes autrement puissantes, dont la ST, qui constitue une petite sportive très sympa et vraiment pas chère. Dommage que Ford ait arrêté de fabriquer les Fiesta… Mais il est vrai que les petites voitures sont plus difficiles à réussir que les grandes et nettement moins rentables !

15  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ford Fiesta 4

Ford Fiesta 4

SPONSORISE

Actualité Ford

Voir toute l'actu Ford

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/