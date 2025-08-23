Ford Fiesta 1.4 TDCI, la voiture « inavouable » de Stéphane Schlesinger

Il y a des voitures dont on attend beaucoup et qui déçoivent. C’est souvent le cas des premiums allemands actuels. Et puis il en est d’autres, discrètes et sans prétention mais bourrées de talent. J’en ai eu une confirmation un jour que j’avais loué une Ford Fiesta 1.4 TDCI, en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus bien. C’était pour un long trajet (plus de 1 000 km aller-retour), et cette citadine en promotion m’a littéralement bluffé.

Petite mais généreuse

Ok, sa ligne cubique n’a aucun charme, mais elle cache une belle habitabilité et une visibilité excellente. Ok, son diesel 1,4 l de 68 ch, partagé avec les Peugeot 206 et 207 notamment, n’est pas très puissant. Mais il se révèle doux à l’usage, suffisamment performant pour rouler à 170 compteur sur autoroute (d’ailleurs, je me suis fait flasher) et secondé par une excellente boîte 5. Cela dit, ce n’est pas sur ces éléments que la petite Ford m’a si agréablement plu. C’est plutôt par son agrément de conduite, d’abord conféré par le châssis.

C’est simple, tous ses éléments ont été paramétrés avec un soin assez invraisemblable. Direction précise, consistante, rapide et informative, train avant rigoureux, arrière qui enroule, amortissement judicieux : on ne s’attend vraiment pas à ça de la part d’une voiture si bon marché. Celle-ci a, à l’évidence, été conçue pour les gens qui aiment conduire, ce qui se perd actuellement. Les Peugeot de l’époque étaient d’ailleurs larguées sur ces points, auparavant leur apanage.

Le plaisir n'est pas une question de puissance (enfin, pas toujours)

Cerises sur le gâteau, la Ford est plutôt silencieuse sur autoroute, bien finie et très frugale. Pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir avec cette auto, la plupart du temps méprisée. Mais les connaisseurs savent, et vous aussi désormais. Cette Fiesta existe, bien sûr, dans des variantes autrement puissantes, dont la ST, qui constitue une petite sportive très sympa et vraiment pas chère. Dommage que Ford ait arrêté de fabriquer les Fiesta… Mais il est vrai que les petites voitures sont plus difficiles à réussir que les grandes et nettement moins rentables !