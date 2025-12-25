Hommage à Rob Reiner : les premiers rôles de la Mustang

Le 14 décembre dernier, Rob Reiner a été retrouvé mort avec son épouse Michele dans leur maison de Los Angeles. Leur fils a été aussitôt inculpé pour meurtres.

Rob Reiner était âgé de 78 ans.

Si nous évoquons ici ce réalisateur, c’est que l’un de ses films les plus célèbres, Misery, sorti en 1990, démarre par une longue scène à bord d’une Ford Mustang de 1965.

Dans le scénario, Paul Sheldon (joué par James Caan) est un auteur à succès qui se déplace sur les routes de plus en plus embrumées et enneigées du Colorado. quand soudain il glisse, dérape, sort violemment et tombe dans un ravin après plusieurs tonneaux.

Blessé, le romancier est récupéré par une de ses admiratrices qui va lui imposer une terrifiante séquestration, digne du roman de Stephen King dont est adapté le scénario.

La Mustang au cinéma, c’est un grand classique. La chevauchée de la Mustang conduite dans les rues de San Francisco par Steve McQueen est inséparable du souvenir de Bullitt (Peter Yates, 1968).

En France, personne n’a oublié le « chabadabada » qui accompagne les figures de style de Jean-Louis Trintignant sur la plage de Deauville dans Un homme et une femme (Claude Lelouch, 1966).

Et ce après avoir couru le rallye Monte-Carlo ! Le cinéma est l’art du raccourci.

Plus près de nous, une Mustang de 1967 - une fausse Shelby GT500 - joue les premiers rôles avec Nicolas Cage dans Gone in sixty seconds (Dominic Sena, 2000), le remake d’une production de 1974.

La Mustang de 1966 conduite par Jean-Paul Belmondo dans Le Marginal (Jacques Deray, 1983) a été proposée à la vente par Artcurial lors du salon Rétromobile de 2023.

Dans Drive (Nicolas Winding Refn, 2011), la Mustang 2011 de « The Driver » tient le premier rôle entre les mains de Ryan Gosling.

Même James Bond a pris le volant d’une Mustang dans Thunderball. La filmographie de la Mustang est interminable !