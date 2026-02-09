Une voiture électrique a vingt fois moins de chances d’être volée qu’une thermique !

On se doutait que les véhicules électriques étaient moins convoités par les brigands que les autres, mais avec seulement 3 % des vols en 2025, contre 54 % pour les thermiques et 36 % pour les hybrides, les utilisateurs de voitures « zéro émission » peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Les mauvaises langues vont s’en donner à cœur joie : « ils ont trop peur de s’électrocuter » ou « Ils craignent la panne sèche »… Il y a forcément une part de vérité : une voiture électrique dont la batterie est faible impose une halte prolongée à une borne. Un scénario peu compatible avec une fuite ; même les plus téméraires ne s’y risqueraient pas…

Des voitures ultra-connectées et des pièces difficiles à démonter et revendre

Mais il existe d’autres raisons pour lesquelles les électriques restent les mal-aimées des parias. Si leur technologie peut parfois être un point faible (notamment avec le piratage des clés sans contact), elle est surtout un puissant répulsif, la plupart des modèles intégrant un GPS actif, des mises à jour à distance qui peuvent laisser craindre un blocage du véhicule, ou des caméras de surveillance des environs comme le système Sentinelle de Tesla.

Parallèlement, le marché noir de la pièce de rechange est moins intéressant chez les électriques, faute de composants mécaniques à revendre. De surcroît, les composants tels que les moteurs et onduleurs sont souvent marqués numériquement : une barrière infranchissable pour des receleurs peu au fait de la programmation informatique.

Enfin, la batterie haute tension est un butin empoisonné. Malgré une valeur marchande atteignant environ 40 % du prix du véhicule, son poids oscillant entre 300 et 700 kg et les risques mortels d’électrocution ou d’incendie incontrôlable découragent les garages clandestins les plus aguerris. Un autre argument donc, en faveur des électriques.

Si vous roulez encore en thermique ou hybride, sachez que les modèles les plus convoités dans ces catégories restent les citadines et SUV compacts, avec en tête les Renault Clio, Toyota RAV4, Peugeot 208 et 3008, ainsi que les Renault Mégane (générations précédant la 5e « E-Tech » électrique, bien évidemment).

Vous souhaitez la garder ? Misez sur les bonnes vieilles méthodes, telles que les blocs volants ou les cannes de pédalier, tout en adoptant des solutions modernes : un traceur GPS discret ou un système de protection de la prise OBD. Ce dernier limitera le risque de « Mouse Jacking », cette technique ultra-répandue qui permet de démarrer un véhicule en piratant son calculateur.