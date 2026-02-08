Hyundai cherche à concurrencer la Mercedes CLA en Europe, avec une Hyundai Elantra dont un prototype circule actuellement en Scandinavie
SCOOP – En France, la i40 est la dernière berline familiale Hyundai commercialisée de 2011 à 2019. Hors Europe, c’est la Hyundai Elantra qui se vend, y compris en version « N » (276 ch). Un prototype, de la nouvelle génération de l’Elantra, immatriculé en Allemagne a été surpris en Scandinavie. Le constructeur coréen chercherait-il à lancer cette auto en Europe ?
La nouvelle génération de la berline familiale Hyundai Elantra prend ses quartiers en Europe. C’est ce que laissent penser les photos d’un prototype immatriculé en Allemagne, de cette nouvelle génération débusquée par nos chasseurs de scoop en Scandinavie. Le staff Hyundai testait cette auto en la comparant avec une Mercedes CLA qui servait de référence.
Ce duel entre le modèle allemand et la Hyundai Elantra pourrait avoir de quoi faire sourire, mais le constructeur coréen sait aussi proposer des modèles haut de gamme comme la Hyundai Ioniq 6 ou bien encore avec sa marque de luxe Genesis. Et puis, la Mercedes CLA sert, sans aucun doute, de référence lors de ces essais pour son comportement routier, son confort ainsi que ses performances.
Un retour probable en Europe
En dehors de l’Allemagne, les berlines familiales ne sont plus tellement à la mode en Europe les SUV familiaux leur ayant volé la vedette depuis de nombreuses années. Malgré tout, pour une marque généraliste comme Hyundai, la présence d’une familiale dans la gamme peut être judicieuse, ne serait-ce que pour épauler la berline familiale électrique Hyundai Ioniq 6. La Hyundai Elantra (qui se nomme Avante en Corée du Sud) pourrait revenir en Europe prochainement, c’est en tout cas ce que nous indiquent nos chasseurs de scoop et l’immatriculation allemande du prototype Hyundai montre que c’est la division européenne du constructeur coréen qui s’occupe des essais de validation. Nos chasseurs de scoop évoquent l’année 2027 pour l’arrivée de la Hyundai Elantra « 8 » sur le marché européen.
Des motorisations hybrides pour le Vieux Continent
Difficile de se faire une idée aujourd’hui du style de cette auto, compte tenu des bâches qui la recouvre, mais l’actuelle génération vendue en Corée du Sud affiche un style assez moderne, la nouvelle génération devrait suivre cette tendance. L’auto affiche un gabarit imposant et un double regard au niveau des projecteurs avant. En Europe, cette auto comptera sans doute pour séduire sur son habitabilité, qui avec une telle longueur d’empattement devrait être assez généreuse et aussi sur son confort. Pour l’Europe, la Hyundai Elantra pourra disposer de motorisations hybrides (full hybride ou hybride rechargeable) afin d’éviter d’être trop pénalisée par un malus important. Elle pourrait utiliser les motorisations thermiques électrifiées qui se trouvent déjà sous le capot des SUV Hyundai Tucson et Hyundai Santa Fe.
