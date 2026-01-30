Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Santa Fe 5

Pour la cinquième génération du grand SUV de chez Hyundai, le Santa Fe, voici qu’arrive l’heure du premier restylage.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

1  

SCOOP – Même s’il est difficile de s’en rendre compte du fait d’épaisses bâches recouvrant le prototype surpris en Scandinavie, l’heure du restylage a sonné pour le Hyundai Santa Fe. Ce grand SUV de sept places va en effet bénéficier d’un lifting qui concernera les parties avant et arrière du véhicule.

Pour la cinquième génération du grand SUV de chez Hyundai, le Santa Fe, voici qu’arrive l’heure du premier restylage.

C’est grâce à nos chasseurs de scoop qui bravent le froid de l’hiver scandinave que nous avons des nouvelles des futures Hyundai. Il ne s’agit pas ici d’un modèle inédit de la marque coréenne puisque le SUV Hyundai Santa Fe de cinquième génération a été lancé en Europe en 2023 en deux versions : deux et quatre roues motrices.

Le Huyndai Santa Fe 5 a marqué une rupture en matière de design chez le constructeur coréen. Si celui-ci affiche toujours autant d’originalité que la génération précédente du Santa Fe, le style est désormais cubique et anguleux, ce qui peut surprendre. Un style qui donne à ce SUV un aspect robuste. Est-ce que le lifting va adoucir ses lignes ?

Bien camouflé, le Hyundai Santa Fe ne passe cependant pas inaperçu en Scandinavie. Même s’il conserve son style cubique et son aspect anguleux, on voit que les projecteurs ont été déplacés et sont désormais plus bas. En outre, les feux de jour vont être également modifiés tout comme la calandre de ce modèle.
Bien camouflé, le Hyundai Santa Fe ne passe cependant pas inaperçu en Scandinavie. Même s’il conserve son style cubique et son aspect anguleux, on voit que les projecteurs ont été déplacés et sont désormais plus bas. En outre, les feux de jour vont être également modifiés tout comme la calandre de ce modèle.

Partie avant modifiée, mais toujours des formes anguleuses

Pour le moment, les prototypes de ce Hyundai Santa Fe restylé circulent très camouflés avec d’épaisses bâches plastiques qui cachent les modifications. Ce que nos chasseurs de scoop nous indiquent, c’est que le Hyundai Santa Fe restylé va présenter une face avant entièrement nouvelle. Les projecteurs seront positionnés plus bas et les feux de jour intégreront une nouvelle bande verticale. La calandre, pour sa part, sera élargie au-dessus des projecteurs. La carrosserie ne devrait pas subir d’évolutions afin d’adoucir ses lignes. De toutes les façons, la nouvelle génération du Hyundai Tucson qui sera lancé au cours du second semestre devrait afficher une allure proche de celle de son grand frère Santa Fe.

La présentation du Hyundai Santa Fe restylé n’est pas prévue avant l’année 2027. C’est pourquoi la marque coréenne prend son temps pour peaufiner son modèle et lui faire subir tous les essais de mise au point possibles avant son lancement.
La présentation du Hyundai Santa Fe restylé n’est pas prévue avant l’année 2027. C’est pourquoi la marque coréenne prend son temps pour peaufiner son modèle et lui faire subir tous les essais de mise au point possibles avant son lancement.

Des feux arrière verticaux pour le Santa Fe restylé

En ce qui concerne la partie arrière, il est plus difficile d’avoir des infos. Ce que l’on sait c’est que les feux devraient passer d’une orientation horizontale à une verticale, on voit d’ailleurs les échancrures faites dans la bâche plastique qui indiquent cette transformation. Ce changement d’orientation des feux devrait donner une tout autre allure à la poupe de ce véhicule. Sous le capot, il ne devrait pas y avoir de changement, il y aura toujours de l’hybride (239 ch) en deux roues motrices et de l’hybride rechargeable (288 ch) pour les quatre roues motrices. Sur les photos scoop, on peut d’ailleurs voir les deux versions du modèle. À bord, ça devrait être aussi le statu quo, avec peut-être une mise à jour logicielle de la partie infodivertissement.

Photos (9)

Voir tout
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Hyundai Santa Fe 5

Hyundai Santa Fe 5

SPONSORISE

Actualité Hyundai

Voir toute l'actu Hyundai

Toute l'actualité

Voir toute l'actu