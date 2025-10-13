Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Santa Fe 5

Essai

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

0  

Conçu en premier lieu pour le marché US, le nouveau Santa Fe se distingue de ses concurrents habituels par son design audacieux, son gabarit XXL et ses 7 places d’office. Essai de la version hybride rechargeable.

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

En Bref

SUV 7 places
Hybride rechargeable
4 roues motrices
À partir de 60 100 €

Confidentiel sur le marché français, le Santa Fe cartonne aux États-Unis. En toute logique, la cinquième génération évolue de façon à satisfaire ces derniers. Hyundai l’a fait grandir, a rendu son design audacieux et aménagé son intérieur à la manière d’un salon. Pour l’Europe et la France le constructeur propose deux motorisations hybrides dont une rechargeable, facturée 60 100 €. Un prix élevé, certes, mais qui s’accompagne d’une transmission intégrale, de 7 places et d’une dotation complète.

Le constructeur coréen a opté pour un design audacieux à l’occasion du lancement, en 2024, de la cinquième génération du Santa Fe, le SUV familial la gamme. Une silhouette très carrée façon Land Rover, une signature lumineuse avant et arrière distinctive en forme en H et un empattement allongé portant sa longueur totale à 4,83 m signent ce nouveau design. Une révolution stylistique de surface puisque le Santa Fe -ci repose sur la même plateforme que son prédécesseur. L’illusion est parfaite pour se différencier des Peugeot 5008, Kia Sorento ou Skoda Kodiaq.

Le Santa Fe est reconnaissable à son design cubique et sa signature lumineuse en H.
Le Santa Fe est reconnaissable à son design cubique et sa signature lumineuse en H.
Le hayon arrière est massif. Attention à l’ouverture en zone urbaine.
Le hayon arrière est massif. Attention à l’ouverture en zone urbaine.

A bord, l’ambiance est épurée, claire et plutôt élégante. Hormis quelques fautes de goût concernant certains plastiques de la console centrale, le coréen est presque à niveau des des références du marché avec dans l’ensemble un intérieur valorisant.

L’ambiance à bord est agréable avec ce coloris clair. La qualité est au niveau des standards européens. On note l’apparition d’une double dalle numérique. L’ergonomie est passable mais l’écran est réactif.
L’ambiance à bord est agréable avec ce coloris clair. La qualité est au niveau des standards européens. On note l’apparition d’une double dalle numérique. L’ergonomie est passable mais l’écran est réactif.

Le Santa Fe mise sur un large cockpit composé d’une dalle incurvée composée de deux écrans (12,3 pouces chacun), épaulée par un affichage tête haute bien lisible et quelques boutons physiques dédiés à la climatisation, au multimédia et aux modes de conduite. On trouve également deux chargeurs à induction, une caméra 360° et des sièges ventilés. Niveau détails pratiques enfin, le levier de vitesse est désormais déporté derrière le volant pour libérer des rangements supplémentaires.

Une modularité plus aboutie qu’un Peugeot 5008

La banquette du second rang offre un vaste espace aux occupants. La banquette est coulissante et les dossiers sont inclinables.
La banquette du second rang offre un vaste espace aux occupants. La banquette est coulissante et les dossiers sont inclinables.
Un dispositif mécanique permet de basculer automatiquement la banquette du second rang pour faciliter l’accès aux deux petites places supplémentaires
Un dispositif mécanique permet de basculer automatiquement la banquette du second rang pour faciliter l’accès aux deux petites places supplémentaires

L’élément capital pour un SUV comme le Santa Fe, c’est son habitabilité et sa modularité. Et dans l’ensemble le Coréen répond à ses prérogatives. L’espace aux places arrière est énorme. Les passagers du second rang disposent d’une généreuse place aux jambes, de dossiers inclinables et de points de charge USB-C. Il est aussi possible de moduler l’espace grâce à la banquette 60/40 coulissante. L’accès au troisième rang est facilité par un système de basculement très pratique. Il faudra en revanche courber l’échine pour s’installer sur les deux strapontins additionnels à l’assise basse.

En configuration 7 places, le coffre reste généreux avec un volume qui oscille entre 628 à 1 949 litres.
En configuration 7 places, le coffre reste généreux avec un volume qui oscille entre 628 à 1 949 litres.
Malheureusement il n’y a pas de rangement pour les câbles.
Malheureusement il n’y a pas de rangement pour les câbles.

Cette dernière oblige à plier genoux un peu haut. Ces deux places serviront principalement à du dépannage. Le nouveau Santa Fe surpasse ainsi les récents Peugeot 5008 ou Skoda Kodiaq en matière de modularité. La capacité du coffre est dans la moyenne haute du marché avec un volume compris entre 628 à 1 949 litres en variante 7 places. Le hayon motorisé est très imposant.

Une batterie qui fait office de figuration

Annoncée pour 54 km en cycle mixte, l’autonomie en électrique nous a déçus en conditions réelles avec un peu plus de 30 km parcourus.
Annoncée pour 54 km en cycle mixte, l’autonomie en électrique nous a déçus en conditions réelles avec un peu plus de 30 km parcourus.

Le Santa Fe hybride rechargeable mise un quatre cylindres essence 1.6 turbo de 160 ch couplé à un moteur électrique de 98 ch offrant une puissance combinée de 253 ch et 367 Nm de couple. Afin de gérer au mieux le poids élevé de l’engin (2 165 kg), Hyundai a opté pour une batterie de 13,8 kWh offrant une cinquantaine de kilomètres d’autonomie réelle (54 km en cycle WLTP). La contrepartie de cette masse, ce sont des accélérations sans réel peps et des reprises qui réclament une certaine anticipation en cas de dépassement. De plus, malgré l’abattement de 200 kg, le Santa Fe est soumis à un malus masse conséquent (4 820 € pour cette version). Sauf si vous justifiez être à la tête d’une famille d’au moins 3 enfants. Dans ce cas, une réduction de 200 kg par enfant du malus masse est applicable.

La puissance de recharge (AC) est de 3,7 kW. En dessous des standards du marché (7,4 kW). Certains concurrents acceptent même du DC. 
La puissance de recharge (AC) est de 3,7 kW. En dessous des standards du marché (7,4 kW). Certains concurrents acceptent même du DC. 
Le Santa Fe se démarque de certains concurrents par la présence d’une transmission intégrale mécanique.
Le Santa Fe se démarque de certains concurrents par la présence d’une transmission intégrale mécanique.

La consommation se révèle « raisonnable » lorsque la batterie est pleine, n’excédant pas 3 l/100 km. Mais cet appétit de moineau ne dure guerre, car le SUV parcourt à peine 30 km en tout électrique. Une fois la batterie vide, le système bascule en hybride simple, à basse vitesse. Une hybridation efficace, discrète et agréable en conduite urbaine. En revanche, dans les autres cas de figure, la consommation en carburant flambe. Ainsi sur autoroute elle peut facilement atteindre 10l/100 km, en roulant aux limitations. Au terme de notre essai, nous avons observé une moyenne aux alentours de 8,5 l/100 km. La puissance de charge de seulement 3,7 kW restreint davantage l’utilisation du moteur électrique imposant un arrêt de 3h30 dans le meilleur des cas pour un rayon d’action aussi modeste, c’est un peu la double peine.

Initialement conçu pour les autoroutes américaines, le Santa Fe est un excellent voyageur sur voie rapide faisant preuve d’un bon niveau de confort et d’une insonorisation soignée.
Initialement conçu pour les autoroutes américaines, le Santa Fe est un excellent voyageur sur voie rapide faisant preuve d’un bon niveau de confort et d’une insonorisation soignée.

Dépourvu de suspensions pilotées, le Santa Fe brille par son niveau de confort. Les suspensions souples absorbent extrêmement bien les irrégularités à basse vitesse. Sur voie rapide, on apprécie la bonne stabilité et son insonorisation soignée qui positionnent le coréen comme un excellent voyageur. Sur le réseau secondaire, il faudra anticiper la masse importante au freinage et dans les virages serrés. Dernier atout, sa transmission intégrale avec répartition automatique du couple automatique entre l’avant et l’arrière, rassurante en hiver ou sur les reliefs.

Page suivante

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,83 m
  • Largeur : 1,90 m
  • Hauteur : 1,77 m
  • Nombre de places : 7 places
  • Volume du coffre : 985 l / 1 942 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 6 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Avril 2024

* pour la version V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC EXECUTIVE BVA6.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (33)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Hyundai Santa Fe 5

Hyundai Santa Fe 5

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité