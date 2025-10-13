Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

En Bref SUV 7 places

Hybride rechargeable

4 roues motrices

À partir de 60 100 €

Confidentiel sur le marché français, le Santa Fe cartonne aux États-Unis. En toute logique, la cinquième génération évolue de façon à satisfaire ces derniers. Hyundai l’a fait grandir, a rendu son design audacieux et aménagé son intérieur à la manière d’un salon. Pour l’Europe et la France le constructeur propose deux motorisations hybrides dont une rechargeable, facturée 60 100 €. Un prix élevé, certes, mais qui s’accompagne d’une transmission intégrale, de 7 places et d’une dotation complète.

Le constructeur coréen a opté pour un design audacieux à l’occasion du lancement, en 2024, de la cinquième génération du Santa Fe, le SUV familial la gamme. Une silhouette très carrée façon Land Rover, une signature lumineuse avant et arrière distinctive en forme en H et un empattement allongé portant sa longueur totale à 4,83 m signent ce nouveau design. Une révolution stylistique de surface puisque le Santa Fe -ci repose sur la même plateforme que son prédécesseur. L’illusion est parfaite pour se différencier des Peugeot 5008, Kia Sorento ou Skoda Kodiaq.

A bord, l’ambiance est épurée, claire et plutôt élégante. Hormis quelques fautes de goût concernant certains plastiques de la console centrale, le coréen est presque à niveau des des références du marché avec dans l’ensemble un intérieur valorisant.

Le Santa Fe mise sur un large cockpit composé d’une dalle incurvée composée de deux écrans (12,3 pouces chacun), épaulée par un affichage tête haute bien lisible et quelques boutons physiques dédiés à la climatisation, au multimédia et aux modes de conduite. On trouve également deux chargeurs à induction, une caméra 360° et des sièges ventilés. Niveau détails pratiques enfin, le levier de vitesse est désormais déporté derrière le volant pour libérer des rangements supplémentaires.

Une modularité plus aboutie qu’un Peugeot 5008

L’élément capital pour un SUV comme le Santa Fe, c’est son habitabilité et sa modularité. Et dans l’ensemble le Coréen répond à ses prérogatives. L’espace aux places arrière est énorme. Les passagers du second rang disposent d’une généreuse place aux jambes, de dossiers inclinables et de points de charge USB-C. Il est aussi possible de moduler l’espace grâce à la banquette 60/40 coulissante. L’accès au troisième rang est facilité par un système de basculement très pratique. Il faudra en revanche courber l’échine pour s’installer sur les deux strapontins additionnels à l’assise basse.

Cette dernière oblige à plier genoux un peu haut. Ces deux places serviront principalement à du dépannage. Le nouveau Santa Fe surpasse ainsi les récents Peugeot 5008 ou Skoda Kodiaq en matière de modularité. La capacité du coffre est dans la moyenne haute du marché avec un volume compris entre 628 à 1 949 litres en variante 7 places. Le hayon motorisé est très imposant.

Une batterie qui fait office de figuration

Le Santa Fe hybride rechargeable mise un quatre cylindres essence 1.6 turbo de 160 ch couplé à un moteur électrique de 98 ch offrant une puissance combinée de 253 ch et 367 Nm de couple. Afin de gérer au mieux le poids élevé de l’engin (2 165 kg), Hyundai a opté pour une batterie de 13,8 kWh offrant une cinquantaine de kilomètres d’autonomie réelle (54 km en cycle WLTP). La contrepartie de cette masse, ce sont des accélérations sans réel peps et des reprises qui réclament une certaine anticipation en cas de dépassement. De plus, malgré l’abattement de 200 kg, le Santa Fe est soumis à un malus masse conséquent (4 820 € pour cette version). Sauf si vous justifiez être à la tête d’une famille d’au moins 3 enfants. Dans ce cas, une réduction de 200 kg par enfant du malus masse est applicable.

La consommation se révèle « raisonnable » lorsque la batterie est pleine, n’excédant pas 3 l/100 km. Mais cet appétit de moineau ne dure guerre, car le SUV parcourt à peine 30 km en tout électrique. Une fois la batterie vide, le système bascule en hybride simple, à basse vitesse. Une hybridation efficace, discrète et agréable en conduite urbaine. En revanche, dans les autres cas de figure, la consommation en carburant flambe. Ainsi sur autoroute elle peut facilement atteindre 10l/100 km, en roulant aux limitations. Au terme de notre essai, nous avons observé une moyenne aux alentours de 8,5 l/100 km. La puissance de charge de seulement 3,7 kW restreint davantage l’utilisation du moteur électrique imposant un arrêt de 3h30 dans le meilleur des cas pour un rayon d’action aussi modeste, c’est un peu la double peine.

Dépourvu de suspensions pilotées, le Santa Fe brille par son niveau de confort. Les suspensions souples absorbent extrêmement bien les irrégularités à basse vitesse. Sur voie rapide, on apprécie la bonne stabilité et son insonorisation soignée qui positionnent le coréen comme un excellent voyageur. Sur le réseau secondaire, il faudra anticiper la masse importante au freinage et dans les virages serrés. Dernier atout, sa transmission intégrale avec répartition automatique du couple automatique entre l’avant et l’arrière, rassurante en hiver ou sur les reliefs.