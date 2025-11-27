Le nouveau gros SUV électrique de Porsche accélère plus fort que son ancienne supercar
Les puristes ne feront pas attention à ce détail mais le nouveau Porsche Cayenne électrique bondit plus fort que l’ancienne supercar 918 Spyder sur l’exercice du 0 à 100 km/h. Se catapulter en ligne droite, c’est si facile avec une voiture électrique de plus de 1 000 chevaux !
Porsche vient de lever le voile sur le nouveau Cayenne Electric, second SUV de la marque dépourvu de motorisation thermique (et troisième modèle 100 % électrique de son histoire).
Développé à une époque où la marque prévoyait encore de vendre 80 % de voitures électriques d’ici 2030, ce nouveau Cayenne électrique devra bientôt affronter un rival de chez Mercedes-AMG et revendique une puissance maximale monstrueuse : 1 156 chevaux en mode launch control (857 chevaux le reste du temps), un chiffre jamais vu dans toute l’histoire de la marque.
Plus rapide qu’une 918 Spyder sur le 0 à 100
Même si le Cayenne Electric compose aussi avec une masse de plus de 2,5 tonnes sur la balance, ce gros millier de chevaux électriques et sa transmission intégrale lui permettent d’afficher des performances spectaculaires en accélération en ligne droite.
Porsche en joue d’ailleurs dans sa vidéo de présentation officielle : à un peu plus de onze minutes, le constructeur montre un exemplaire du Cayenne affrontant une 918 Spyder dans une course en ligne droite depuis l’arrêt total. Le gros SUV bat la supercar hybride, avec un temps de 2,5 secondes sur le 0 à 100 km/h alors que la 918 a besoin de 2,6 secondes pour réaliser le même exercice.
Ce n’est même pas la Porsche électrique la plus rapide
Bien évidemment, le rapport de force entre les deux modèles serait sans doute très différent dans le cadre d’un tour chrono sur circuit. Et n’oublions pas non plus que la récente berline Taycan restylée reste plus rapide que le nouveau Cayenne électrique : la familiale n’a besoin que de 2,3 secondes en version Turbo GT ou 2,5 secondes en version Turbo S.
