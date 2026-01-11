Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

En bref : Pick-up double cabine 4 places 2.0 diesel biturbo 215 ch Boite auto 8 rapports 4x4 À partir de 45 480 € TTC

S’il y a bien un créneau qui réclame une fabrication solide et sérieuse, c’est celui des pick-up. Autant dire que Maxus est attendu au tournant avec ce nouveau T60 Max, et pour cause : non seulement le constructeur n’a que 15 ans d’expérience, mais les tarifs affichés laissent planer quelques doutes quant au niveau d’aboutissement de son nouveau-né.

Imaginez : pour seulement 37 900 € hors taxes (note pour les professionnels) ou 45 480 € TTC, le Chinois propose non seulement une carrosserie double-cabine (comprenez 4 portes à ouvertures indépendantes) mais également un diesel suralimenté de 215 ch et une boîte auto à 8 rapports. Et aucune lacune d’équipement à déplorer (voire page consacrée) alors que la garantie couvre 5 ans.

Un sacré pied de nez aux marques historiques : un Ford Ranger aux prestations équivalentes (2.0 Ecoblue 205 ch à boîte auto) s’affiche ainsi à 58 560 € TTC, soit quasi 13 000 € plus cher. Le Toyota Hilux également, se voit bousculé. Alors bien sûr, les tarifs ne sont jamais figés, surtout chez les utilitaires, la marque américaine accordant officiellement de belles ristournes. Mais même à 51 530 € TTC actuellement, son pick-up impose un surcoût important d’environ 6 000 €. Dur… Et le T60 est d’autant plus tentant qu’il adopte une bonne bouille et un aspect cossu.

Par ailleurs, Maxus ne doit pas être considérée comme débutante puisqu’elle appartient au Chinois SAIC, 6e groupe mondial (4,63 millions de véhicules vendus en 2024) qui détient aussi MG et collabore avec des géants tels que VW ou Chevrolet. Enfin, pas trop d’inquiétude concernant le réseau : la marque prévoit de passer de 40 à 70 points de vente et entretien fin 2026.

Joliment présenté mais peu logeable…

Plus gênant pour « les vieux », l’insolent se fait élégant à l’intérieur avec une planche de bord svelte et habillée d’un joli matériau pelliculé orné de surpiqûres. C’est simple, on croirait avoir affaire à un bon SUV. Par ailleurs, la grande dalle numérique composée de deux écrans 12,3'' (ou 31,2 cm) fait moderne, même si le système multimédia manque un peu de réactivité et de raccourcis (notamment pour le chauffage qu’il est chargé de commander).

Autre atout, et pas des moindres : les passagers trouvent un bel espace et une banquette confortable dotée d’un dossier pas trop droit, ce qui reste rare dans la catégorie. Dommage qu’il ne bénéficie que d’un plafonnier sans liseuses indépendantes, et d’une seule prise de chargement, par ailleurs un peu daté puisque le port est un USB d’ores et déjà dépassé.

Revers de la médaille de cet habitacle spacieux, la benne n’est pas des plus logeables : si sa hauteur de 53 cm apparaît convenable, les dimensions horizontales sont inférieures à celles des rivaux avec « seulement » 1,485 m en longueur, et 1,54 m maxi en largeur dont 1,10 m entre les roues. Le Ford Ranger, ténor de la catégorie, propose 16 cm de plus entre la ridelle et l’habitacle, et 7 cm de plus en largeur maxi dont 1,22 m entre les roues. De quoi embarquer deux palettes « Europe » (1,20 x 0,80 m) en travers.

La charge utile du Maxus est également en retrait avec 865 kg, contre 1 tonne voire davantage pour les copains. Cela posé, le T60 n’oublie pas les accessoires typiques du pick-up tels que le rideau de fermeture (2 794 € HT dans un pack) ou le hard-top (2 733 € HT). Par ailleurs, le Chinois tracte aussi bien que les autres, avec jusqu’à 3,5 tonnes à l’attelage. Et sans se plaindre a priori, son diesel biturbo proposant 215 ch, soit la meilleure valeur de la catégorie, du moins chez les 4 cylindres… Justement, il est temps de prendre la route !