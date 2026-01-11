Une seule version au programme, mais un équipement pléthorique d’emblée, avec pêle-mêle frein de stationnement électrique, surveillant du conducteur, assistance au maintien de la voie, avertisseur de collision avant, régulateur de vitesse adaptatif, camera 360°, radars de stationnement AV/AR, ESP, 6 Airbags, accès mains libres, chargement sans fil des smartphones, siège conducteur électrique, sellerie cuir, instrumentation numérique 12,3 pouces, bluetooth, phares et essuie-glace auto, projecteurs LED, rétroviseur intérieur jour/nuit auto, connexion USB, système audio avec radio numérique DAB et 6 haut-parleurs, écran tactile 12,3 pouces avec réplication Apple CarPlay et Android Auto, et volant cuir multifonction chauffant. Seul grief : si la clim est automatique, elle ne propose pas de réglage séparé gauche/droite.

Le point techno : un préconditionnement ? Chose rare pour un vehicule thermique, et surtout dans la catégorie des pick-up : le T60 propose un préconditionnement à distance, via le smartphone. Autrement dit, vous pouvez, depuis votre canapé, démarrer le moteur et ajuster la température intérieure. Un peu gadget, a priori, mais tout de même pratique pour dégivrer à l’avance en plein hiver (surtout la lunette) ou enclencher la climatisation quand le soleil cogne, même si se déplacer pour ouvrir les vitres et libérer l’air chaud apparaît plus raisonnable…