Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?
3. Le Maxus T60 d’office mieux doté que la concurrence…
Une seule version au programme, mais un équipement pléthorique d’emblée, avec pêle-mêle frein de stationnement électrique, surveillant du conducteur, assistance au maintien de la voie, avertisseur de collision avant, régulateur de vitesse adaptatif, camera 360°, radars de stationnement AV/AR, ESP, 6 Airbags, accès mains libres, chargement sans fil des smartphones, siège conducteur électrique, sellerie cuir, instrumentation numérique 12,3 pouces, bluetooth, phares et essuie-glace auto, projecteurs LED, rétroviseur intérieur jour/nuit auto, connexion USB, système audio avec radio numérique DAB et 6 haut-parleurs, écran tactile 12,3 pouces avec réplication Apple CarPlay et Android Auto, et volant cuir multifonction chauffant. Seul grief : si la clim est automatique, elle ne propose pas de réglage séparé gauche/droite.
Le point techno : un préconditionnement ?
Chose rare pour un vehicule thermique, et surtout dans la catégorie des pick-up : le T60 propose un préconditionnement à distance, via le smartphone. Autrement dit, vous pouvez, depuis votre canapé, démarrer le moteur et ajuster la température intérieure. Un peu gadget, a priori, mais tout de même pratique pour dégivrer à l’avance en plein hiver (surtout la lunette) ou enclencher la climatisation quand le soleil cogne, même si se déplacer pour ouvrir les vitres et libérer l’air chaud apparaît plus raisonnable…
Equipements et options
Version : 2.0 PICK-UP DOUBLE CABINE
Equipements de sécurité
Roue de secours
Système de surveillance de la pression des pneus
Alarme de dépassement de vitesse
Accès et démarrage sans clé
Airbag conducteur et passager, frontaux et latéraux
Airbag rideaux AV/AR
Système d'alerte de franchissement de ligne et d'aide au maintien dans la voie
Alarme périmétrique
ABS
Contrôle de la traction (TCS)
Feux AV et feux de jour LED
Feux AR et feux stop LED
ESP, aide au freinage d'urgence, aide au démarrage en côte
Systèmes d'alerte de traffic AR et colision frontale
Equipements de confort
Climatisation
Radio DAB+
Régulateur de vitesse adaptatif
Radar de stationnement AV/AR
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité
Direction assistée électrique
Rétroviseurs extérieur rabatables et réglables électriquement / chauffants
Lève-vitres électriques à impulsion
Sortie climatisation AR
Bluetooth
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Système de rappel de fatigue au volant
Sièges conducteur et passager AV chauffant et réglable électriquement dans 6 directions
Sièges en revêtement synthétique noir
Volant chauffant multifonction
Vitre AR dégivrante
Ecran d'instrumentation 12,3'' + écran central tactile 12,3 ''
Allumage et extinction automatique des phares (avec capteur de luminosité), commutation
Esthétique / Carrosserie
Rails de toits
Jantes 20" aluminium avec pneumatiques 265/60 R18 HT
Autres équipements
Lampe de lecture AV à LED
2 télécommandes
Système d'appel d'urgence E-call
Marche-pied latéraux
Informations sur les limitations de vitesse
Caméra 360°
Apple Carplay et Android Auto
Essuie-glace automatique
Protection PVC espace de chargement
Ouverture assistée de l'espace de chargement
Frein à main électrique avec fonction auto-hold
Recharge smartphone sans fil
Interface d'attelage AR
Teinte carrosserie blanche
Verrouillage du hayon
3 modes de transmission sélectionnable manuellement : 2 roues motrices / 4 roues motrices rapports
Boîte automaque 8 vitesse
3 ports USB
6 HP
Intérieur Noir
4 places
Options disponibles
-
Peinture métallisée Rouge:
900 €
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération