Maxus T60 Max

Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

3. Le Maxus T60 d’office mieux doté que la concurrence…

 

Une seule version au programme, mais un équipement pléthorique d’emblée, avec pêle-mêle frein de stationnement électrique, surveillant du conducteur, assistance au maintien de la voie, avertisseur de collision avant, régulateur de vitesse adaptatif, camera 360°, radars de stationnement AV/AR, ESP, 6 Airbags, accès mains libres, chargement sans fil des smartphones, siège conducteur électrique, sellerie cuir, instrumentation numérique 12,3 pouces, bluetooth, phares et essuie-glace auto, projecteurs LED, rétroviseur intérieur jour/nuit auto, connexion USB, système audio avec radio numérique DAB et 6 haut-parleurs, écran tactile 12,3 pouces avec réplication Apple CarPlay et Android Auto, et volant cuir multifonction chauffant. Seul grief : si la clim est automatique, elle ne propose pas de réglage séparé gauche/droite.

Le point techno : un préconditionnement ?

Chose rare pour un vehicule thermique, et surtout dans la catégorie des pick-up : le T60 propose un préconditionnement à distance, via le smartphone. Autrement dit, vous pouvez, depuis votre canapé, démarrer le moteur et ajuster la température intérieure. Un peu gadget, a priori, mais tout de même pratique pour dégivrer à l’avance en plein hiver (surtout la lunette) ou enclencher la climatisation quand le soleil cogne, même si se déplacer pour ouvrir les vitres et libérer l’air chaud apparaît plus raisonnable…

 

 

Equipements et options

Version : 2.0 PICK-UP DOUBLE CABINE

Equipements de sécurité

  • Roue de secours

  • Système de surveillance de la pression des pneus

  • Alarme de dépassement de vitesse

  • Accès et démarrage sans clé

  • Airbag conducteur et passager, frontaux et latéraux

  • Airbag rideaux AV/AR

  • Système d&#039;alerte de franchissement de ligne et d&#039;aide au maintien dans la voie

  • Alarme périmétrique

  • ABS

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Feux AV et feux de jour LED

  • Feux AR et feux stop LED

  • ESP, aide au freinage d&#039;urgence, aide au démarrage en côte

  • Systèmes d&#039;alerte de traffic AR et colision frontale

Equipements de confort

  • Climatisation

  • Radio DAB+

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Radar de stationnement AV/AR

  • Rappel de bouclage des ceintures de sécurité

  • Direction assistée électrique

  • Rétroviseurs extérieur rabatables et réglables électriquement / chauffants

  • Lève-vitres électriques à impulsion

  • Sortie climatisation AR

  • Bluetooth

  • Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

  • Système de rappel de fatigue au volant

  • Sièges conducteur et passager AV chauffant et réglable électriquement dans 6 directions

  • Sièges en revêtement synthétique noir

  • Volant chauffant multifonction

  • Vitre AR dégivrante

  • Ecran d&#039;instrumentation 12,3&#039;&#039; + écran central tactile 12,3 &#039;&#039;

  • Allumage et extinction automatique des phares (avec capteur de luminosité), commutation

Esthétique / Carrosserie

  • Rails de toits

  • Jantes 20&quot; aluminium avec pneumatiques 265/60 R18 HT

Autres équipements

  • Lampe de lecture AV à LED

  • 2 télécommandes

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence E-call

  • Marche-pied latéraux

  • Informations sur les limitations de vitesse

  • Caméra 360°

  • Apple Carplay et Android Auto

  • Essuie-glace automatique

  • Protection PVC espace de chargement

  • Ouverture assistée de l&#039;espace de chargement

  • Frein à main électrique avec fonction auto-hold

  • Recharge smartphone sans fil

  • Interface d&#039;attelage AR

  • Teinte carrosserie blanche

  • Verrouillage du hayon

  • 3 modes de transmission sélectionnable manuellement : 2 roues motrices / 4 roues motrices rapports

  • Boîte automaque 8 vitesse

  • 3 ports USB

  • 6 HP

  • Intérieur Noir

  • 4 places

Options disponibles

  • Peinture métallisée Rouge

     : 

    900 €

Photos (18)

Maxus T60 Max

