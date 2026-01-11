Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Maxus T60 Max

Essai

Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

9  

4. Un Maxus T60 qui risque bien de bousculer les meilleurs pick-up !

 

Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

La concurrence : devenue rare…

Les concurrents se font rares sur le marché, du moins dans la catégorie des doubles cabines avec portes indépendantes. En fait, le Maxus entre surtout en concurrence avec le célèbre Toyota Hilux et la star des ventes Ford Ranger, sans oublier le clone de ce dernier, à savoir le dernier opus du VW Amarok. Des modèles plus chers, un peu plus perfectionnés, mais pas forcément plus cossus.

À retenir : une proposition tentante pour qui charge peu…

Au regard du prix, on attendait un véhicule rustique et peu agréable à conduire, mais c’est tout le contraire. Grâce à son diesel performant et sa douce boîte auto d’origine ZF, le T60 sait se rendre agréable, même s’il y a à redire en termes d’insonorisation et d’amortissement. En outre, les franchissements ardus ne lui font pas peur, bien qu’il se contente d’un blocage de différentiel électronique. Pour ne rien gâter, il est joliment présenté, habitable, sérieusement fabriqué, et très généreux en équipement. De quoi séduire les amateurs de « double-cabine » qui veulent limiter les dépenses, du moins ceux qui n’ont rien contre les productions chinoises et ne donnent pas la priorité au chargement, les dimensions de la benne et la charge utile apparaissant inférieures à celles de la concurrence.

Caradisiac a aimé :

  • Prix
  • Équipement
  • Présentation/finition
  • Habitabilité
  • Performances
  • Boîte auto douce
  • Capacités hors pistes

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Dimensions de la benne
  • Charge utile juste
  • Insonorisation
  • Amortissement trépidant
  • Système multimédia peu réactif
  • Pas de cabine simple ou approfondie

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
2.0 PICK-UP DOUBLE CABINE 236 (wltp) 45 480 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Maxus T60 Max

Maxus T60 Max

SPONSORISE

Essais Pick-up

Voir tous les essais Pick-up

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu