Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

6. La fiche technique du Maxus T60

 

Les chiffres clés

Maxus T60 Max 2.0 PICK-UP DOUBLE CABINE
Généralités  
Date de commercialisation 10/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 5,39 m
Largeur sans rétros 1,96 m
Hauteur 1,87 m
Empattement 3,15 m
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 385 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 996 cm3
Puissance 158 ch
Couple 500 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.1 s
Volume du réservoir 75 L
Emissions de CO2 236 g/km (wltp)
