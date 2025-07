Maxus T60 Max : le nouveau pick-up chinois et… Diesel

La famille des pick-up s’agrandit chez Maxus. Après le T90 et le récent eTerron 9, tous deux entièrement électriques, voici le Maxus T60 Max, un autre grand pick-up accueillant sous son capot un moteur… Diesel.

Ce nouveau pick-up se montre très imposant, voire impressionnant avec une calandre très verticale et très massive, voulant sans aucun doute symboliser toute la puissance qui se dégage de ce véhicule. Ce T60 Max est en tout cas un très grand pick-up. D'une longueur totale de 5,40 mètres, il affiche une largeur hors tout de 1,96 m et une hauteur de 1,87 m. Réalisé sur un empattement de 3,15 mètres, ce pick-up dispose d'une grande benne de 1 485 millimètres de long, 1 510 de large et 530 mm de haut. La charge utile est d'environ une tonne pour un PTAC de 3250 kilos. Quant à la capacité de remorquage, elle est de 3500 kilos avec une remorque freinée et 750 kilos avec une remorque simple.

Le Maxus T60 Max est un double cabine mais il ne peut accueillir que quatre personnes. Il échappe ainsi au malus, qui ne concerne que les cinq places. Il est vendu à partir de 45 480 € TTC. Ce nouveau pick-up sera disponible dès le mois d'octobre sur le marché français.

215 chevaux, 500 Nm de couple

Le T60 Max est équipé d'un moteur Diesel de 2 litres de cylindrée développant 215 chevaux et un couple maximal de 500 Nm. Ce bloc est couplé à une boîte automatique ZF à huit rapports. Ce nouveau pick-up est doté d'une transmission intégrale intelligente avec mode 2H, Auto, 4H et 4L, ce qui fait qu'il peut passer à peu près partout ne craignant ni la neige ni la boue, ni le sable, ni les terrains très escarpés. Sa garde au sol est de 230 millimètres et la hauteur de passage de gué est de 550 millimètres.

Et les options ? Y'en a qu'une !

Ce sur quoi le Maxus T60 Max ne lésine pas, c'est son équipement. La dotation de série est vraiment très riche. Elle comprend notamment deux écrans numériques HD de 12,3 pouces chacun, la connectivité Apple Car Play et Android Auto, le chargeur sans fil pour les smartphones, le Bluetooth et des ports USB. Il y a aussi la climatisation automatique, les sièges avant chauffants et réglables électriquement, le volant multifonction en cuir, l'accès et le démarrage sans clé. Côté sécurité et aides à la conduite, pas de demi-mesure non plus avec entre autres six airbags, le freinage d'urgence, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, les systèmes d'alerte de trafic arrière et de collision frontale, les radars de stationnements avant et arrière ou encore la caméra 360°. En fait, c'est bien simple, il n'y a pas d'options. Ah si, une seule, la peinture. De base, le T60 Max est blanc. En option, à un tarif non communiqué, il pourra être noir, gris, bleu, orange ou rouge. Au rayon des accessoires, il sera possible d'avoir les protections de benne, les hard-tops, le crochet d'attelage, les marchepieds ou encore des coffres de rangement.