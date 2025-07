Cadillac n'est plus très loin de la stratégie de Jaguar et ça fait un peu peur

Cadillac cherche à nouveau à pénétrer le marché automobile européen après plusieurs autres tentatives lors des précédentes décennies, cette fois avec ses nouveaux modèles électriques comme le Lyriq.

Aux Etats-Unis aussi, la marque rivale de BMW, Audi, Mercedes, Lexus et Infiniti a considérablement étoffé son portefeuille de modèles électriques. Entre l’Optiq, le Lyriq, le Vistiq, l’Escalade iQ et la Celestic, la marque de luxe de la General Motors peut désormais compter sur une large gamme électrique.

Bientôt plus de modèles thermiques ?

Et comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, Cadillac ressemblera de plus à un constructeur de voitures électriques dans les années à venir : le SUV compact thermique XT4 vient d’en finir avec sa production et le XT6 sera le prochain sur la liste des modèles retirés. Quant au XT5, il devait cesser sa commercialisation l’année prochaine d’après les plans initiaux de Cadillac. Si le constructeur n’étend pas la carrière de ce XT5, l’Escalade pourrait bientôt rester le seul modèle thermique de Cadillac vendu aux Etats-Unis !

Une stratégie façon Jaguar

Bref, Cadillac a quasiment tout misé sur le développement des voitures électriques ces dernières années. Or, on a vu que le marché ne suivait pas et que la plupart des marques concurrentes (Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volvo) ont été obligées de revoir leurs plans en gardant plus de véhicules thermiques que prévu d’ici la fin de la décennie.

Il est fort probable, dans un contexte où l’administration Trump vient de supprimer les crédits d’impôts réservés aux voitures électriques neuves et pousse contre cette technologie, que Cadillac doive aussi assurer ses arrières sur la technologie thermique. Par exemple avec la conception de nouveaux véhicules thermiques ? Heureusement comme le dit le vice-président de la marque aux journalistes d’Automotive News, Cadillac se dit prêt à réagir aux évolutions du marché.